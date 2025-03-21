Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США: как будет функционировать отрасль

20 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, начинающий процесс закрытия Министерства образования. Он назвал это "очень историческим шагом".

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О подписании документа сообщил официальный аккаунт Белого дома на платформе X. Также обнародован текст указа и видео процедуры.

Как видно из кадров, Трамп подписал документ в окружении детей, сидевших за партами.

"Сегодня мы делаем очень исторический шаг, который готовился 45 лет. Через несколько минут я подпишу исполнительный указ, чтобы раз и навсегда приступить к ликвидации Департамента образования", – сказал президент США перед подписанием.

Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал, что займется ликвидацией министерства. Он заявлял, что идея состоит в том, чтобы "переместить образование в штаты, чтобы штаты, а не бюрократы, работающие в Вашингтоне, могли руководить образованием".

В тексте указа Трамп также призвал вернуть полномочия по образованию штатам и местным общинам. Он отметил, что ликвидирует Департамент образования "для того, чтобы родители, учителя и общины могли наилучшим образом обеспечивать успех учащихся".

"К сожалению, эксперимент контроля над американским образованием через федеральные программы и доллары и безотчетную бюрократию, которую эти программы и доллары поддерживают, явно провалил наших детей, наших учителей и наши семьи", – написал Трамп в документе.

Он также указал какие-то невероятные цифры, в которые, учитывая его привычку выдавать желаемое за действительное, трудно поверить.

Так, по словам Трампа, национальная оценка прогресса американского образования показала, что 70% учеников 8-х классов не умеют читать, а 72% — не разбираются в математике.

Не забыл президент США и о деньгах. Он отметил, что Департамент образования, управляющий федеральной программой студенческих ссуд на сумму свыше 1,6 триллиона долларов, "не является банком и должен вернуть банковские функции соответствующим организациям".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Дональда Трампа рассматривает масштабную реформу системы иностранной помощи США. План предусматривает сокращение финансирования для ряда программ и сосредоточение ресурсов на стратегически важных для Вашингтона направлениях.

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