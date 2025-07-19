Трамп подал 'огромный' иск против WSJ из-за статьи о скандальном письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп подал "огромный иск" против The Wall Street Journal. Он требует от издания многомиллиардную компенсацию за публикацию "злонамеренной, клеветнической, фейковой статьи в никчемной газете".

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Публикация, оскорбившая Трампа, касалась непристойного письма, которое действующий президент США якобы направил обвиняемому в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейну на его 50-летие. Сообщение об иске появилось в его сети Truth Social и было распространено в многочисленных фан-профилях в сети Х.

"Мы только что подали огромный иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой "статьи" в никчемной "газете", то естьThe Wall Street Journal. Этот исторический судебный иск подается против так называемых авторов этой диффамации, ныне полностью опального WSJ, а также его корпоративных владельцев и аффилированных лиц, во главе списка с Рупертом Мердоком и Робертом Томсоном (какой бы ни была его роль!)", – написал Трамп.

Он заявил, что "с гордостью" судился с другими американскими СМИ, которые, по мнению президента США, "навязывают отвратительную ложь и даже мошенничество американскому народу".

Иск против The Wall Street Journal Трамп объяснил стремлением "защитить всех американцев".

"Этот иск подается не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжать защищать всех американцев, которые больше не будут терпеть злоупотреблений фейковых новостных СМИ. Я надеюсь, что Руперт и его "друзья" с нетерпением ждут многих часов показаний и показаний, которые им придется предоставить в этом деле. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Мы сделаем Америку снова великой!", – написал Трамп.

Чтобы "сделать Америку снова великой", как пишет CNN, Трампу не хватает 20 миллиардов долларов (по данным Reuters, речь идет о 10 миллиардах): такая сумма указана в иске на 18 страниц, поданном в федеральный суд в Майами юридической командой Трампа. Там, в частности, содержатся обвинения в адрес авторов материала, всего издания The Wall Street Journal и его материнской компании Dow Jones (входящей в News Corp) в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов точного освещения событий".

"Камнем преткновения", ставшим поводом для продолжения Трампом войны против американских СМИ, стал материал The Wall Street Journal о коллекции писем, которые получил Эпштейн на свое 50-летие в 2003 году. Среди них, утверждает издание, была и записка от Трампа с изображением обнаженной женщины и непристойным содержанием.

Сам Трамп сразу же взялся отрицать как свою причастность к написанию этой записки, так и сам факт ее существования: мол, издание не опубликовало фото записки – значит ее не существовало.

Это же утверждение в иске повторили и юристы Трампа.

"Не существует ни одного настоящего письма или рисунка", – указано в тексте иска.

В CNN иск президента США к The Wall Street Journal назвали "чрезвычайной эскалацией продолжающейся юридической кампании Трампа против медиакомпаний, которых он считает своими оппонентами". Здесь действующий глава государства может собой "гордиться": юридические эксперты, опрошенные телеканалом, не смогли вспомнить ни одного случая, когда до Трампа действующий президент подавал бы в суд на новостное агентство из-за какой-либо статьи.

Хотя сам Трамп судился со СМИ еще до повторного избрания президентом. В частности, он подавал иски, в частности, к ABC и CBS News, компаниям Meta Platforms и X Corp. Все они решили уладить дело до завершения суда заключением "мировой", перечислив многомиллионные суммы на трамповскую будущую "президентскую библиотеку".

Профессор права Ричмондского университета Карл Тобиас рассказал CNN, что вызов Трампа к изданию The Wall Street Journal неразрывно связан с недавними соглашениями и пакетом документов об отмене, направленным против общественного вещания.

"Его нападки на СМИ подрывают Первую поправку, делая СМИ и других более осторожными в освещении деятельности Трампа, его администрации и других федеральных и государственных политиков", – отметил Тобиас в комментарии CNN.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал своих сторонников из-за позиции по делу Эпштейна. Он заявил, что его соратники, "купились на д*рьмо демократов".

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