Трамп готов поддержать новый санкции против России: в Белом доме назвали условие

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России. Однако он будет готов это сделать при условии, что сохранит за собой право окончательного принятия решений в отношении любых подобных мер.

В целом Трамп положительно оценил работу над новыми санкциями из-за неспособности Москвы заключить мирное соглашение с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Давление на Москву

По информации высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп готов поддержать законопроект о введении дополнительных санкций в отношении РФ. Однако Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, гарантирующих, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", – заявил источник в Белом доме.

В то же время в Вашингтоне заявили, что Белый дом продолжает вести переговоры с Россией о прекращении войны. Высокопоставленный представитель Белого дома дал понять, что не все контакты Вашингтона в Москвой попадают в новостную ленту.

Что предшествовало

Поздно вечером 16 ноября Трамп заявил журналистам, что его устраивает работа республиканцев над законопроектом о введении санкций в отношении стран, ведущих бизнес с Россией. Трамп отметил, что законодатели могут принять его предложение включить Иран в санкционные меры.

Сенаторы Линдси Грэм и Брайан Фицпатрик, оба республиканцы, выступили авторами законопроекта о введении санкций в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, включая покупателей ее экспортируемых энергоносителей. Комментарии Трампа могут открыть путь для продвижения законопроекта в Конгрессе.

Лидеры Сената и Палаты представителей отложили вынесение законопроекта на голосование, поскольку Трамп предпочел вместо этого ввести пошлины на товары, импортируемые из Индии, второго по величине в мире покупателя российской нефти после Китая.

Напомним, республиканцы в США готовят законопроект, который предусматривает строгие санкции против любой страны, продолжающей торговать с Россией. В перечень потенциальных подсанкционных государств могут добавить и Иран, решение примут во время доработки документа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на танкерах в океанах сейчас накоплен миллиард баррелей нефти. При этом непропорционально большое ее количество происходит из стран, которые подпадают под санкции, в частности из России. Это связано с тем, что более жесткие западные санкции усложнили торговлю и выгрузку такой нефти.

