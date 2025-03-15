The Times опубликовал карикатуру о "стремлении" Путина к миру. Фото

Британское издание The Times опубликовало карикатуру, высмеивающую "стремление к миру" российского диктатора Владимира Путина. Главу государства-агрессора, начавшего самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, автор карикатуры изобразил обнаженным.

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Карикатурный "Путин" заявляет, что ничего не хочет больше, чем прекращение огня – и плещется в это время в крови, пролитой по его вине. Рисунок авторства карикатуриста Питера Брукса был опубликован в аккаунте The Times в Instagram.

Обнаженный "Путин" на карикатуре изображен во время "водных процедур" в пролитой по его вине крови украинцев. Фоном для него служит российский триколор.

Карикатурный диктатор на рисунке плещется в крови с хищной улыбкой и говорит: "Прекращение огня? Да, конечно! Ничего другого я и не хотел".

Эту карикатуру авторства Питера Брукса в The Times сопровождали цитатой премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обвинившего российского диктатора в том, что он "несерьезно относится к миру" и "играет в игры" с предложением президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине.

"Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня только демонстрирует, что Путин несерьезно относится к миру", – подчеркнул Стармер.

Глава британского правительства также добавил: если в конце концов Кремль откажется сесть за стол переговоров, западным союзникам Украины придется "напрячь каждое сухожилие и усилить экономическое давление на Россию, чтобы обеспечить прекращение этой войны".

Напомним, ранее в ISW заявили, что последние заявления Кремля говорят о том, что Путин не поддержал инициативу Трампа. В то же время российский диктатор пытается "замылить глаза" американскому президенту, распространяя неправдивые заявления об "окружении" ВСУ на Курщине и пытаясь выдать себя за разумного и милосердного "политика".

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