Тарифы Трампа могут ударить по продажам российской нефти: какие страны пострадают больше всего

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями (т.е. пошлинами) для покупателей российских экспортных товаров, если Россия не согласится на мирное соглашение в Украине. Это потенциально может осложнить продажу российской нефти в Китай, Индию и Турцию.

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Об этом пишет Reuters. Китай на данный момент остается крупнейшим покупателем российской нефти, в основном благодаря прямому доступу к российским месторождениям по трубопроводам.

Нефть из страны-агрессора поступает в КНР через нефтепроводы Сковородино-Мохэ и казахстанский Атасу-Алашанькоу, а остальное китайские нефтеперерабатывающие заводы получают морским путем.

По данным китайской таможни, Китай покупает у России около 2 млн баррелей нефти в сутки. По подсчетам Reuters, это стоит около 130 миллионов долларов ежедневно. Основными покупателями являются энергетические компании CNPC, Sinopec и CNOOC, а также независимые нефтеперерабатывающие заводы.

На втором месте оказалась Индия, которая является основным покупателем российской флагманской нефти Urals. Индия также покупает у России нефть сорта ESPO, "Сокол" и "Арктик". Общий объем импорта российской нефти, согласно данным отслеживания судов компании Kpler, составляет около 1,8 млн баррелей в сутки.

Российская нефть поступает на большинство нефтеперерабатывающих заводов Индии, включая Reliance Industries, владельца крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода. Она также поступает на частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, в котором долю имеет российская "Роснефть", а также Indian Oil и ONGC.

Третий по величине импортер российской нефти, Турция, в июне увеличила свои закупки до годового рекорда в 400 тысяч баррелей в сутки, согласно данным LSEG. Увеличение закупок Турцией нефти из РФ было обусловлено снижением цены на российский продукт. С 1 апреля нефть марки Urals стабильно торгуется ниже ценового лимита в 60 долларов за баррель.

Турецкий нефтеперерабатывающий завод STAR, который контролируется азербайджанской SOCAR, является основным покупателем российской нефти в Турции, тогда как другой крупный нефтеперерабатывающий завод Tupras также покупает нефть сорта Urals.

Какие еще страны покупают российскую нефть

Из европейских стран на данный момент только Венгрия и Словакия все еще покупают нефть у России.

РФ также предоставляет свою трубопроводную сеть для транзита нефти из Казахстана для дальнейшей транспортировки в свои порты и через нефтепровод "Дружба" в Германию (она импортирует российскую нефть из других стран, а не напрямую). Россия также экспортирует свою нефть в соседнюю Беларусь, которая имеет два крупных нефтеперерабатывающих завода.

Российская нефть и нефтепродукты также поступают в "дружественные" государства – так Москва называет страны, с которыми она продолжает вести бизнес. Среди покупателей – Сирия, которая недавно начала покупать российское топливо и арктическую нефть, а также такие страны, как Пакистан, Куба и Шри-Ланка.

Кто покупает российские нефтепродукты

Каждые сутки Россия экспортирует около 2,5 млн баррелей нефтепродуктов, включая дизельное топливо с низким содержанием серы, бензин, лигроин, мазут и другие.

С 2023 года Россия также переориентировала свои продажи нефтепродуктов из Европы на Азию и Латинскую Америку. Москва является основным поставщиком дизельного топлива в Бразилию и Турцию, а также поставляет значительные объемы топлива в африканские страны, включая Гану, Египет, Марокко, Того и Тунис.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

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