МУС выдал ордера на арест лидера 'Талибана' и председателя Верховного суда Афганистана: в чем их обвиняют

Международный уголовный суд в Гааге 8 июля 2025 года выдал ордера на арест двух ключевых фигур фактического руководства Афганистана. Речь идет о Верховном лидере "Талибана" Хайбатулле Ахундзади и председателе Верховного суда режима Абдула Хакиме Хаккани.

Видео дня

Обоих подозревают в совершении систематических преступлений против человечности. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Суд установил обоснованные основания полагать, что Ахундзада и Хаккани участвовали в преследованиях по гендерному и политическому признаку. Речь идет о кампании давления, направленной прежде всего на женщин и девушек, чья гендерная идентичность, самовыражение или даже желание получить образование противоречили представлениям "Талибана" об общественном устройстве.

Кроме того, репрессиям подвергались педагоги, активисты, правозащитники, журналисты — все, кого режим считал носителями "неправильных" ценностей или "защитниками прав женщин". По данным МУС, в стране фиксировались массовые случаи изнасилований, пыток, незаконных заключений, насильственных исчезновений, а также публичное унижение и подавление свободы совести.

В постановлении суда отмечается, что после захвата власти 15 августа 2021 года "Талибан" реализовал государственную политику, которая лишила миллионы афганцев базовых прав — в частности женщин лишили возможности учиться, работать, передвигаться без сопровождения мужчин, выражать собственное мнение или свободно выбирать религию. Эти действия МУС расценивает как преступления против человечности в соответствии со статьей 7(1) Римского статута.

"При оценке представленных доказательств Палата приняла во внимание объект и цель статьи 7(1)(h) Римского статута. Это положение отражает более широкую цель Статута защиты гражданского населения от серьезных и системных нарушений основных прав, особенно тех, которые направлены против уязвимых групп. В этом контексте Палата считает, что защита жертв таких преступлений — особенно женщин и девочек, которые часто несоразмерно страдают от гендерного преследования, является центральным для цели положения. Палата установила, что гендерное преследование охватывает не только прямые акты насилия, но и системные и институционализированные формы вреда, включая навязывание дискриминационных общественных норм", - говорится в заявлении МУС.

Кроме того, подвергались преследованию и те, кто выражал несогласие или даже просто не придерживался установок режима. Суд подчеркнул, что преступления происходили с августа 2021 года и продолжались как минимум до января 2025 года.

Несмотря на то, что ордера остаются засекреченными для безопасности жертв и свидетелей, суд счел необходимым сообщить об их существовании публично. Это, как подчеркнули в МУС, должно предотвратить дальнейшие преступления и подчеркнуть серьезность ситуации, которая остается в Афганистане уже в течение почти четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ЮНЕСКО сказано, что по меньшей мере 1,4 миллиона девушек в Афганистане лишены доступа к среднему образованию с тех пор, как радикальное движение исламизма "Талибан" вернулось к власти в 2021 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!