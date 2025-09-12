Ставило под угрозу национальные интересы безопасности: Норвегия конфисковала российское рыболовное судно

В Норвегии конфисковали в пользу государства российское рыболовное судно Azurit, которое еще прошлой зимой получило приказ покинуть страну. Правительство объяснило, что владельцы из РФ не выполнили требования, а сама ситуация создавала угрозу национальным интересам безопасности.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства. Судно находилось в порту Ботсфьорд с мая 2024 года, и после длительных дискуссий правительство решило взять его в государственную собственность.

В правительстве прояснили ситуацию с конфискацией

Как сообщила министр рыболовства и морской политики Марианна Сивертсен Несс, Azurit будет выведено из гавани Ботсфьорд в ближайшее время.

Еще в декабре прошлого года судну приказали покинуть Норвегию, однако владельцы проигнорировали это предписание. По словам министра, правительство рассматривало различные варианты решения проблемы, но пришло к выводу, что конфискация является единственным эффективным выходом.

В правительстве также считали, что судно угрожает "национальным интересам безопасности", поэтому такие меры необходимы.

"Решение о том, что судно переходит государству, было абсолютно необходимым", – объяснила чиновница.

Ответственность за удаление судна из гавани возложена на Норвежскую береговую администрацию. Решение правительства, принятое в пятницу, вступило в силу немедленно, что обеспечивает полный контроль государства над судном Azurit.

Российские члены экипажа, которые еще остаются на борту, должны покинуть территорию Норвегии.

Норвегия ужесточила ограничения для российских судов

Вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Норвегия сделала исключения из санкций ЕС, позволив российским судам оставаться в европейских портах. Позже были приняты меры для усиления контроля, и суда страны-агрессора имели доступ только к трем портам – Ботсфьорд, Тромсе и Киркенес.

В июле 2024 года Осло еще более жестко регламентировало пребывание судов под российскими флагами в своих гаванях. С тех пор они могут оставаться не дольше пяти дней, а контроль над их деятельностью значительно усилили.

Новые ограничения появились на фоне растущих беспокойств относительно возможных гибридных диверсионных операций в Европе со стороны структур, связанных с Москвой. Норвежский депутат Ола Элвестуен заявил изданию Barents Observer, что все порты страны, включая Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес, должны быть полностью закрыты для российских судов.

Новые правила были введены в июле этого года, когда двум крупнейшим мурманским рыболовным компаниям, Norebo и Murman Seafood, запретили заходить во все порты Норвегии. Этим двум компаниям также было отказано в праве на рыболовство в исключительной экономической зоне Норвегии.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде тогда заявил, что эти две рыболовные компании являются "частью российской государственной кампании по наблюдению и разведывательной деятельности, нацеленной на критически важную подводную инфраструктуру в норвежских и союзнических морских районах". По его словам, такая деятельность может способствовать будущим "диверсионным операциям и угрожать важным интересам норвежской политики безопасности".

В ответ Москва пригрозила отказать любому норвежскому рыболовному судну в доступе к восточной части Баренцева моря. Россия подчеркнула, что "враждебный" подход Норвегии в конечном итоге может привести к прекращению рыболовного соглашения, которое в течение последних 50 лет регулировало квоты и режим вылова между двумя странами.

Глава Службы разведки при министерстве обороны Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что именно РФ сегодня является самой большой угрозой для его страны. Он также охарактеризовал Россию как "непредсказуемого соседа".

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия официально объявила о создании и развертывании второй военной бригады в своем арктическом регионе на границе с Россией. Речь идет о бригаде "Финнмарк", названной по месту развертывания военных. Таким образом Норвегия выполняет обязательства НАТО утроить численность своих Вооруженных сил до 2032 года.

