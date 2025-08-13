Глава разведки Норвегии назвал Россию самой большой угрозой

Глава Службы разведки при министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что именно РФ сегодня является самой большой угрозой для его страны. Россия является непредсказуемым соседом.

Видео дня

Об этом Стенсенс сказал в среду, 13 августа, на презентации в Арендалсуке. Его слова цитирует издание VG.

Глава разведки подчеркнул, что Норвегия не находится в состоянии войны, однако российский диктатор Владимир Путин считает, что РФ находится в постоянном конфликте с Западом.

Угроза со стороны РФ возросла

В Норвежской полицейской службе безопасности (PST) отмечают, что страна-агрессор Россия стала более опасной. Об этом сказала руководительница PST Беате Гангос. По ее словам, РФ использует сложные средства против Норвегии и других стран Запада.

РФ может прибегать к подрывной деятельности, влиянию, поляризации и тайной разведывательной деятельности – это средства, направленные на ослабление безопасности Норвегии, которые при этом нельзя определить как акты войны.

"Это инструменты и методы, которые Россия использует для влияния на ситуацию с безопасностью в других странах. Цель состоит в том, чтобы повлиять на норвежское общество, распространить беспорядки и нестабильность, а также определить наши сильные и слабые стороны", – сказала Гангос.

Она описала нынешнюю ситуацию как "непредсказуемую" и спрогнозировала, что Россия, скорее всего, осуществит еще больше атак против различных целей в Европе.

Норвегия уже становилась целью российских атак

В апреле этого года хакеры получили контроль над цифровой системой механизма, который управляет потоком воды в дамбе на Ризеватнет в Бремангере. В течение четырех часов клапаны были полностью открыты, пропуская почти 500 литров в секунду, прежде чем взлом был обнаружен и остановлен.

Национальная служба уголовных расследований Норвегии (Kripos) и PST провели расследование инцидента. Они считают, что за взломом стоят пророссийские хакеры.

"Цель таких действий – повлиять на население страны и вызвать у него страх и беспокойство", – отметила Гангос.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атаками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!