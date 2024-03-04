США закупят тысячу беспилотных истребителей из ИИ для сдерживания Китая – WSJ

Минобороны США планирует получить сто беспилотных истребителей в ближайшие пять лет. В целом Пентагон планирует приобрести по меньшей мере тысячу таких самолетов.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Планируется, что беспилотные истребители помогут сдерживать Китай.

Рост стоимости современных военных самолетов и достижения в области программного обеспечения позволят ВВС перейти на новое поколение беспилотников.

По данным издания, они будут предназначены для сопровождения и защиты, например F-35 или B-21. Истребители смогут летать со скоростью чуть ниже скорости звука, унося ракеты и другое вооружение для обстрела вражеских воздушных и наземных целей. К тому же их можно будет задействовать для разведки, используя в качестве "коммуникационного хаба".

Бюджет программы разработки составляет 6 млрд долларов. Известно, что в программе создания нового истребителя принимают участие Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, General Atomics и Anduril Industries. Уже к этому лету Минобороны США должно определиться с двумя компаниями, которые и получат контракт.

Представители ВВС и разработчики лётного программного обеспечения утверждают, что отсутствие экипажа позволит самолетам выполнять маневры, которые человеку-пилоту невозможно выдержать физически.

В Пентагоне предполагают, что один самолет обойдется в $20-30 млн, хотя лидеры отрасли ожидают, что она снизится примерно до $10 млн или меньше. Для сравнения стоимость F-35 составляет около $100 млн, а один новый бомбардировщик B-21 оценен в $750 млн.

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