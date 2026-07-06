Большинство американских военнослужащих уже покинули территорию Эстонии, а в стране в настоящее время находится менее 100 солдат США. Окончательное решение о будущем присутствии американского контингента ожидается после шестимесячного стратегического пересмотра, проводимого Пентагоном.

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Об этом заявил министр обороны Эстонии Ганно Певкура. Информацию обнародовал эстонский вещатель ERR.

Между Эстонией и США не произошло никаких изменений в двустороннем соглашении о военном сотрудничестве, однако нынешний ротационный отряд завершил свою миссию и покинул страну.

Министр обороны Ганно Певкур заявил, что, по информации командования НАТО в Европе и командующего Сухопутными войсками США, новый ротационный контингент должен прибыть в Эстонию летом и останется там до конца года. В то же время численность подразделения пока не определена.

Дальнейшие решения относительно американского военного присутствия будут зависеть от результатов шестимесячного пересмотра глобального размещения сил, который проводит Пентагон. Также пока неизвестно, будут ли будущие ротационные силы прибывать в Эстонию через новую американскую бригаду, которую планируют развернуть в Польше.

Ранее в Эстонии находились от 500 до 700 американских военнослужащих, размещенных на базе в Тапа, на юге страны и в других местах. В настоящее время их число сократилось до менее чем 100 человек. Большинство из них прибывали в Эстонию в рамках ротации из американских подразделений, дислоцированных в Польше и Румынии.

Председатель парламентской комиссии по вопросам государственной обороны Калев Стоицеску подчеркнул, что дальнейшее присутствие войск США в странах восточного фланга НАТО зависит исключительно от решений американской администрации и её стратегических интересов. Он также отметил, что именно восточный фланг Альянса, по его мнению, должен оставаться приоритетным местом дислокации американских сил в Европе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что некоторые чиновники НАТО опасаются, что российский диктатор Владимир Путин может инсценировать кратковременный военный конфликт в Эстонии. Это может быть оккупация, а затем быстрый вывод войск с территории этой страны.

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