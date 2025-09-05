США ввели санкции против трех пропалестинских организаций, которые взаимодействовали с МУС

Правительство Соединённых Штатов официально объявило о введении санкций против трёх организаций, связанных с палестинским движением. Это неправительственные организации Al Haq, Центр прав человека Al Mezan и Палестинский центр прав человека PCHR.

Санкции введены из-за того, что указанные организации сотрудничали с Международным уголовным судом "для преследования граждан Израиля без согласия Израиля". Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио.

Госсекретарь отметил, что ограничения введены на основании соответствующего указа президента США "О санкциях против Международного уголовного суда".

Из-за чего введены санкции

По словам Рубио, указанные организации непосредственно "участвовали в усилиях МУС, связанных с расследованием, арестом, задержанием или судебным преследованием граждан Израиля без согласия Израиля".

"Нынешняя администрация (президента США) четко заявила, что Соединенные Штаты и Израиль не являются участниками Римского статута и поэтому не подпадают под юрисдикцию МУС. Мы выступаем против политизированной повестки дня МУС, превышения полномочий и игнорирования суверенитета США и наших союзников. Текущие действия МУС создают опасный прецедент для всех стран, и мы будем активно противостоять действиям, которые угрожают нашим национальным интересам и нарушают суверенитет Соединенных Штатов и наших союзников, включая Израиль", – подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что его страна и в дальнейшем будет "реагировать значительными и ощутимыми последствиями, чтобы защитить наши войска, наш суверенитет и наших союзников от игнорирования суверенитета со стороны Международного уголовного суда".

Что предшествовало

В конце августа США ввели санкции против четырех человек, которые сейчас работают в Международном уголовном суде. Как тогда заявляли американцы, цель таких действий – обеспечить "ощутимые и существенные последствия" для тех, кто непосредственно причастен к нарушениям МУС против США и Израиля.

В частности, санкции были введены против двух судей и двух прокуроров МУС. Эти судьи были назначены для принятия решения, которое позволило МУС выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. А работники прокуратуры попали в список из-за того, что они продолжают поддерживать незаконные, по мнению США, действия МУС против Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, именно потому, что Соединенные Штаты Америки не являются членом Международного уголовного суда и не ратифицировали Римский статут, российского диктатора не арестовали во время саммита на Аляске.

