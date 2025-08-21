'Злонамеренные действия': США ввели санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина

В среду, 20 августа, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против четырех человек, которые сейчас работают в Международном уголовном суде (МУС). Цель таких действий – обеспечить ощутимые и существенные последствия для тех, кто непосредственно причастен к нарушениям МУС против США и Израиля.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Отметим, что именно МУС ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Против кого ввели санкции

Решение Государственного департамента принято в соответствии с Исполнительным приказом 14203, который позволяет вводить санкции против иностранных лиц, участвующих "в определенных злонамеренных действиях МУС".

Отмечается, что Госдеп вносит в список следующих лиц за непосредственное участие в любых действиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны, гражданином которой является это лицо:

– Кимберли Прост, судья, Судебная палата, Международный уголовный суд;

– Николя Ян Гийу, судья, Судебная палата, Международный уголовный суд;

– Нажат Шамим Хан, заместитель прокурора, Международный уголовный суд;

– Маме Мандиай Нианг, заместитель прокурора, Международный уголовный суд.

Прост была назначена для принятия решения, которое позволит Международному уголовному суду расследовать деятельность американского персонала в Афганистане. Гийу назначен для принятия решения, которое позволит МУС выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Заместители прокурора попали в список из-за того, что они продолжают поддерживать незаконные по мнению США действия МУС против Израиля. В частности, они поддерживают ордера МУС на арест премьер-министра Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта с момента, как они заняли руководящие должности в прокуратуре МУС.

Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц. Резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на ордер Гаагского суда, Швейцария пообещала российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет от ареста. Международный преступник из Кремля будет иметь такие гарантии, если он примет решение принять участие в мирных переговорах. Вслед за Швейцарией о своей готовности принять мирные переговоры заявила Австрия.

Также мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки не являются членом Международного уголовного суда. США не ратифицировали Римский статут, поэтому российского диктатора не арестовали во время саммита на Аляске.

