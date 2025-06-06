США ввели санкции против четырех судей МУС: в чем причина

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), которые, по словам Вашингтона, участвовали в "незаконных и безосновательных" расследованиях против граждан США и Израиля. Санкции наложены в соответствии с указом президента Дональда Трампа №14203.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США, подчеркнув, что Вашингтон готов принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов союзников.

В список лиц, попавших под ограничения, вошли судьи МУС: Соломон Балунги Боса из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Карранза из Перу, Рейн Аделаида Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Холер из Словении.

Госсекретарь США Марко Рубио отметив, что эти судьи МУС "без согласия США или Израиля" участвовали в попытках расследования, ареста или преследования американских или израильских граждан, что считается прямым нарушением национального суверенитета.

"Как судьи ICC, эти четыре человека активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях ICC, направленных на Америку или нашего близкого союзника, Израиль. МУС политизируется и ошибочно претендует на неограниченное усмотрение расследовать, обвинять и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников. Это опасное утверждение и злоупотребление властью нарушает суверенитет и национальную безопасность Соединенных Штатов и наших союзников, включая Израиль", – подчеркнул Рубио.

Администрация Трампа подчеркнула, что США и Израиль не являются участниками Римского статута, который определяет полномочия МУС. Вашингтон также призвал другие страны, которые поддерживают МУС, "выступить против этой позорной атаки" на США и их союзников.

Как известно, в марте 2023 года прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей. Ордера запросил Карим Хан.

В мае 2024 года прокурор МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по подозрению в совершении военных преступлений в Секторе Газа.

США, которые не присоединились к Римскому статуту, "принципиально отвергли" ордера МУС Нетаньяху и Галланту. В Вашингтоне заявили, что Международный уголовный суд "не имеет юрисдикции в этом вопросе" и обсуждают дальнейшие шаги с Израилем и партнерами.

А в феврале этого года новоизбранный президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС. Администрация президента обвинила МУС в преследовании Соединенных Штатов и их союзников, таких как Израиль.

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