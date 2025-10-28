США пытались подкупить пилота президента Венесуэлы Мадуро – AP

Соединенные Штаты Америки пытались договориться с главным пилотом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот тайно направил самолет политика в место, где власти США могли бы задержать диктатора. Взамен мужчине обещали, что он станет "очень богатым человеком". Операция, которая имела целью переманить пилота, включала переписки, роскошные частные самолеты, тайную встречу и дипломатию с высокими ставками – все элементы шпионского триллера времен Холодной войны.

Видео дня

Детали этого в конце концов неудачного плана были получены Associated Press из интервью с тремя действующими и бывшими чиновниками США, а также одним из оппонентов Мадуро. Все они говорили на условиях анонимности. Также журналисты просмотрели и верифицировали переписки между американским агентом и пилотом.

Как начиналась операция

Все началось 24 апреля 2024 года, во времена президентства Джо Байдена, когда в посольстве США в Доминиканской Республике появился информатор, который якобы имел информацию о самолетах Мадуро. С ним связался Эдвин Лопес, который тогда был атташе в посольстве и агентом Службы расследований внутренней безопасности, входящей в состав Министерства внутренней безопасности.

Информатор заявил, что два самолета, которыми пользуется Мадуро, находятся в Доминиканской Республике на дорогостоящем ремонте.

Лопеса это заинтересовало: он знал, что любое техническое обслуживание, скорее всего, является уголовным нарушением согласно законодательству США, поскольку оно предполагало бы покупку американских деталей, что запрещено в связи с санкциями против Венесуэлы. Самолеты также подлежали конфискации – за нарушение тех же санкций.

"По словам нынешних и бывших чиновников, знакомых с операцией, Лопеса осенило: что, если бы он смог убедить пилота доставить Мадуро в место, где США могли бы его арестовать?" – сказано в статье.

Агент получил разрешение от своего начальства и властей Доминиканской Республики на допрос пилотов, преодолев опасения чиновников относительно создания дипломатического раскола с Венесуэлой.

Битнера Вильегаса агенты определили как постоянного пилота Мадуро, поэтому с ним говорили последним. Вильегас был членом элитной президентской гвардии и полковником венесуэльских воздушных сил. Бывший венесуэльский чиновник, который регулярно путешествовал с президентом, описывал его как приветливого, сдержанного и такого, которому Мадуро доверял. Самолеты, на которых он летал, использовались для перевозки Мадуро по всему миру – часто на территорию таких оппонентов США, как Иран, Куба и Россия.

"Вильегас сначала пытался уклониться от вопросов, но в конце концов признался, что был пилотом для обоих лидеров. Вильегас показал агентам фотографии на своем телефоне, на которых были он и оба президента (Чавес и Мадуро – Ред.) во время различных поездок. Он также предоставил подробности о военных объектах Венесуэлы, которые он посетил. Без ведома Вильегаса один из коллег Лопеса записал разговор на мобильный телефон", – отмечается в материале.

Когда разговор подходил к концу, Лопес озвучил свое предложение: в обмен на тайную перевозку Мадуро в руки Америки пилот станет очень богатым и любимцем миллионов своих соотечественников. Место встречи пилот мог выбрать сам: Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или американская военная база в Гуантанамо-Бей, Куба.

Вильегас не выказал своих намерений, однако перед отлетом он дал Лопесу номер своего мобильного телефона.

Что было дальше

Лопес сосредоточился на том, чтобы убедить Вильегаса присоединиться к его плану. Они переписывались в WhatsApp и Telegram около десятка раз, но разговоры, казалось, ни к чему не привели. В июле Лопес ушел в отставку, но он не мог позволить себе упустить Вильегаса.

Администрация Трампа увеличила до 50 миллионов долларов вознаграждение за арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Вашингтоне отметили, что он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и сотрудничает с картелями с целью затопления США кокаином с добавлением фентанила.

Лопес написал Вильегасу о 50 миллионах, а также отправил еще одно сообщение, в котором отметил, что "еще есть время стать героем Венесуэлы и быть на правильной стороне истории". Ответа уже бывший агент не получил.

В сентябре в сети появилась карта отслеживания полетов, на которой было видно, как Airbus Мадуро делает странную петлю после взлета из Каракаса. Лопес снова написал Вильегасу. Ниже приводим их диалог:

"Куда ты направляешься?" – написал Лопес, используя новый номер.

"Кто это?" – ответил Вильегас, либо не узнав номер, либо сделав вид, что не знает.

Когда Лопес надавил на него, напомнив о том, что они обсуждали в Доминиканской Республике, Вильегас стал агрессивным, назвав Лопеса "трусом".

"Мы, венесуэльцы, из другого теста", – написал Вильегас. "Мы отнюдь не предатели".

Лопес прислал ему фотографию, на которой они разговаривают на красном кожаном диване в ангаре для самолетов в 2024 году.

"Ты спятил?" – ответил Вильегас.

"Немного...", – написал Лопес.

Два часа спустя Лопес предпринял последнюю попытку, упомянув имена трех детей Вильегаса и лучшее будущее, которое, по его словам, ждет их в США.

"Время для принятия решения заканчивается", – написал Лопес незадолго до того, как Вильегас заблокировал его номер. "Скоро будет слишком поздно".

Чем все закончилось

Поняв, что Вильегас не присоединится к плану, Лопес и другие участники движения против Мадуро решили попытаться вывести из равновесия венесуэльского лидера. На следующий день Маршалл Биллингсли, близкий соратник венесуэльской оппозиции, начал действовать. Бывший чиновник по национальной безопасности на тот момент уже несколько недель троллил Мадуро, а теперь направил троллинг и на Вильегаса.

"Feliz cumpleanos, "генерал" Битнер!" – написал он в насмешливом поздравлении с днем рождения в X в день, когда Вильегасу исполнилось 48 лет.

Биллингсли добавил две фотографии – одна из них была той же, которую Лопес накануне отправил Вильегасу через WhatsApp, за исключением того, что агента с нее вырезали. Другая была официальной фотографией пилота с золотой звездой, обозначавшей его новое звание, прикрепленной к погону на плече.

Это сообщение было опубликовано в 15:01 – за минуту до того, как другой подсанкционный самолет Airbus, на котором, как известно, летал Мадуро, вылетел из аэропорта Каракаса. 20 минут спустя самолет неожиданно вернулся в аэропорт.

Это поздравление, которое почти 3 миллиона человек, вызвало шок в венесуэльских социальных сетях – оппоненты Мадуро предполагали, что пилоту приказали вернуться на допрос. Другие задавались вопросом, посадят ли его в тюрьму. Никто не видел и не слышал о Вильегасе несколько дней.

"24 сентября пилот снова появился в эфире популярной телепрограммы, которую ведет министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, в летной форме военно-воздушных сил.

Кабельо с улыбкой отверг любые предположения о том, что военных Венесуэлы можно подкупить. Он восхвалял лояльность Вильегаса, называя его "непоколебимым, впечатляющим патриотом", а пилот молча стоял рядом, подняв сжатый кулак в знак своей лояльности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа предоставила разрешение Центральному разведывательному управлению страны на проведение тайных операций на территории Венесуэлы. В частности, ЦРУ предоставлено разрешение действовать с целью "устранения" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его окружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!