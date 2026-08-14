США отреагировали на визит Путина на Курилы, который осудила Япония

Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку Японии после визита президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. В Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему признают суверенитет Японии над так называемыми Северными территориями.

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Напряженность вокруг островов усилилась после того, как Токио осудило поездку российского лидера на Итуруп. О реакции США сообщил посол страны в Японии Джордж Гласс, который обнародовал соответствующее заявление 14 августа.

США подтвердили поддержку Японии

Американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются верными поддержке своего союзника и признают суверенитет Японии над Курильскими островами.

По его словам, американо-японский альянс направлен на обеспечение мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, а Вашингтон выступает против любых действий, которые могут подорвать стабильность.

Путин впервые посетил Итуруп

Накануне Владимир Путин посетил остров Итуруп, который в Японии называют Эторофу. Это первый визит действующего президента России на Курильские острова.

До этого российский лидер последний раз посещал архипелаг в 2010 году, когда на одном из островов побывал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

Курильские острова были захвачены Советским Союзом в 1945 году во время Второй мировой войны. После окончания войны они были аннексированы, однако Япония продолжает считать их своей территорией.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Северные территории являются неотъемлемой частью японского государства как с исторической точки зрения, так и в соответствии с международным правом.

После визита Путина Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио, чтобы выразить официальный протест.

В то же время в российском посольстве заявили, что острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, а поездка президента РФ не подлежит обсуждению с другими государствами.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Ширин Ясин назвала ситуацию двусторонним вопросом между государствами.

Украина поддержала позицию Токио

Министерство иностранных дел Украины 13 августа обнародовало заявление, в котором решительно осудило визит Владимира Путина на Курильские острова.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали поездку российского президента провокационным шагом и попыткой усилить напряженность и легитимизировать незаконную оккупацию.

В МИД подчеркнули, что Итуруп и другие острова Северных территорий являются неотъемлемой частью Японии, а ее суверенитет над этими территориями основан на международном праве и исторических фактах.

Также Украина выразила полную солидарность с Японией и призвала международных партнеров усилить политическое, дипломатическое и экономическое давление на Россию, в частности путем расширения санкций, пока она не прекратит оккупацию территорий других государств.

Как сообщал OBOZ.UA, визит президента России Владимира Путина на остров Итуруп вызвал резкую реакцию со стороны Японии. В Токио заявили, что поездка российского лидера на территорию, которую Япония считает своей, неприемлема. После этого японское Министерство иностранных дел вызвало посла России для вручения официального протеста.

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