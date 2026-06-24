"Фейковые новости": Трамп заверил, что Иран не взимает плату за проход через Ормузский пролив

Иран заверил США, что не взимает никаких сборов, страховых тарифов или других платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. Информация о якобы взимании таких платежей — фейковая.

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Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, заявления о том, что Иран якобы требует или получает такие средства, являются "провокационными фейковыми новостями".

"Иран сообщил США, что, несмотря на провокационные фейковые новости, утверждающие обратное, не существует никаких сборов, страховых тарифов и каких-либо других платежей, которые Иран взимал или получал от судов, проходящих через Ормузский пролив", — говорится в посте главы Белого дома.

Однако Трамп предупредил: если предоставленная Ираном информация не соответствует действительности, переговоры будут немедленно прекращены. Также он добавил, что Соединённые Штаты не передавали Ирану никаких средств и не разблокировали замороженные активы.

По его словам, часть средств, находящихся под контролем США, может быть разблокирована для закупки кукурузы, пшеницы, сои и другой продукции у американских фермеров. Президент США отметил, что в Иране наблюдается острая нехватка продовольствия.

"Мы разблокируем часть их денег, которые полностью находятся под нашим контролем, чтобы закупить для них кукурузу, пшеницу, сою и другую продукцию у наших фермеров. В Иране существует острая нехватка продовольствия, и мы будем закупать его для них исключительно в Соединенных Штатах", — отметил американский президент.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что в переговорном процессе между США и Ираном наблюдаются существенные сдвиги благодаря значительным уступкам Тегерана. Одним из ключевых результатов стало согласие иранской стороны на проведение масштабных ядерных инспекций в течение неограниченного срока.

Также OBOZ.UA сообщал, что США отменили санкции против иранской нефти. Администрация президента Дональда Трампа разрешила добычу, доставку и продажу иранской нефти в течение 60 дней.

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