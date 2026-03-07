США могут ввести войска в Иран – медиа

США могут начать наземную операцию на территории Ирана. По крайней мере, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность развертывания ограниченного контингента американских войск в этой стране.

Такой вариант глава государства обсуждал со своими помощниками и представителями Республиканской партии США. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, Трамп частно выразил серьезную заинтересованность в развертывании американских войск на территории Ирана. Это в разговоре с NBC News подтвердили сразу четыре источника, в частности два действующих американских чиновника.

"Источники сообщили, что Трамп обсуждал идею развертывания наземных войск с помощниками и представителями Республиканской партии у Белого дома, излагая свое видение послевоенного Ирана, в котором иранский обогащенный уран будет в безопасности, а США и новый иранский режим будут сотрудничать в сфере добычи нефти, подобно тому, как это делают США и Венесуэла", – говорится в сообщении.

Телеканал уточняет, что Трамп "серьезно заинтересован в развертывании наземных войск", однако о масштабном наземном вторжении речь пока не идет. Президент США склоняется к идее с развертыванием небольшого контингента американских войск, который бы использовался для конкретных стратегических целей.

Источники NBC News подчеркнули: пока Трамп не принимал никаких решений и не отдавал никаких приказов относительно наземных войск.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поспешила опровергнуть инсайды журналистов.

"Эта история основывается на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду национальной безопасности президента и явно не участвуют в этих дискуссиях. Президент Трамп всегда мудро держит все варианты открытыми, но любой, кто пытается намекнуть, что он поддерживает тот или иной вариант, доказывает, что у него нет реального места за столом переговоров", – сказала она.

Публично Трамп не исключает возможности развертывания американских войск в Иране, хотя до сих пор речь шла только о кампании ударов с воздуха.

"Его частные обсуждения этой идеи свидетельствуют о том, что президент, возможно, более охотно рассматривает такой шаг, чем свидетельствуют его публичные комментарии по этому вопросу до сих пор. Любое развертывание американских войск в Иране может увеличить масштабы и размах войны, а также усилить риски для американских сил", – отметили журналисты.

По данным NBC News, Трамп частно рассказывал помощникам и республиканцам, что его идеальный результат в Иране похож на "венесуэльский сценарий". В Венесуэле после похищения американскими спецназовцами диктатора Николаса Мадуро США поддержали новую руководительницу страны Делси Родригес при условии, что она будет внедрять политику, которую Трамп считает выгодной для США и обеспечит для Штатов выгоду от добычи нефти в Венесуэле.

На этой неделе в одном из интервью Трамп заявил, что не имеет "никаких сомнений относительно использования военных частей на местах".

Эксперты по внешней политике очертили различные сценарии, при которых президент мог бы решить развернуть американские войска на территории Ирана.

"Можно представить, как они осуществляют какие-то специальные операции, если бы были цели, которые им очень нужно было уничтожить или уменьшить их количество, но которые не подвергались бомбардировке. Это тот тип операций, когда вы осуществляете ввод, атакуете цель или проводите рейд, а затем выходите", – предположил Джоэл Рейберн, бывший чиновник администрации Трампа и старший научный сотрудник Института Гудзона.

Впрочем, по словам эксперта, такой сценарий очень отличается от того, что большинство американцев представляют, когда думают о развертывании наземных войск. Рейнберн добавил, что не видит обстоятельств, которые бы требовали такого шага.

Бехнам Бен Талеблу, старший директор иранской программы вашингтонского аналитического центра "Фонд защиты демократий", считает, что в случае краха иранского режима американские войска могут быть задействованы на местах, чтобы попытаться способствовать развитию событий, подобному Венесуэле, или чтобы помочь отслеживать запасы урана Ирана, которые, как считается, находятся под некоторыми из его ядерных объектов.

"Вы же не хотите, чтобы это превратилось в ядерный базар неудачного государства", – подчеркнул Талеблу.

Нейт Свансон, старший научный сотрудник и директор проекта "Иранская стратегия" аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне, округ Колумбия, заявил, что США могут пересмотреть свои военные варианты, если Иран "считает, что может выиграть войну на истощение". Такой сценарий может привести к тому, что президент США развернет наземные войска в Иране или вооружит оппонентов иранского режима.

В интервью NBC News в четверг Трамп намекнул, что пока он серьезно не рассматривает возможность наземного вторжения в Иран. Он сказал, что хочет нового руководства в Иране, которое он одобрит, и добавил, что ожидает, что война продлится от четырех до пяти недель – хотя и не исключил ее продолжения на неопределенный срок.

Зато министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в комментарии NBC News, что Иран готов к вводу наземных войск США.

"Мы ждем их... Мы уверены, что сможем им противостоять, и это будет для них большой катастрофой. Мы подготовились к любому сценарию", – заявил иранский дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп отказался говорить о помощи РФ Ирану. Когда журналисты спросили у него об отношении о передаче Москвой разведданных Тегерану для ударов по американским военным объектам – президент США разозлился, назвав вопрос "глупым".

