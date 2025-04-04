США многое потеряют, Россия сильно пострадает, а Украина может выиграть. Интервью с Гетманом о мировой тарифной войне Трампа

Дональд Трамп начал торговую войну со всем миром после двух с лишним месяцев подготовки к главному событию своего второго президентского срока. В торжественной обстановке в Розовом саду Белого дома Трамп провозгласил 2 апреля "Днем освобождения" Америки и объявил, что вводит "невиданные с начала прошлого века" тарифы на импорт товаров в США. Так, объявлено о введении базовой 10-процентной пошлины на импорт в США из большинства стран, а также более высоких индивидуальных "соответствующих" тарифов на импорт из нескольких десятков стран, достигающих почти 50%.

Видео дня

Мероприятия открыто позиционируются американскими властями как протекционистские — предполагается, что они должны перезапустить промышленность США и способствовать возвращению производств, вынесенных в третьи страны. Однако введенные ограничения могут сильно перестроить систему международной торговли, сократить долю в ней и дорого обойтись их экономике – торможение ее роста и разгон инфляции практически гарантировано.

Самые высокие тарифы вводятся на импорт в США из Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Мадагаскара (47%), Вьетнама (46%), Шри-Ланки (44%), по китайским товарам новая пошлина будет составлять 34%, товаров из Евросоюза - 20%, Украины. России в списке нет. Санкции США уже "исключают значительную торговлю" с ней, пояснили в Белом доме.

Своими мнениями по поводу того, как тарифная война Дональда Трампа может ударить по экономике мира и отдельных стран, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

– Дональд Трамп назвал 2 апреля "Днем освобождения" и объявил, что вводит невиданные с начала прошлого века тотальные тарифы на импорт товаров в США. Помогут ли они "сделать Америку великой" неизвестно, но универсальные пошлины для всего мира от Трампа – это серьезный удар по мировой экономике, – считает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

За последние годы было два события, которые довольно масштабно встряхнули мировую экономику – финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия COVID-19 в 2020 году. Тарифы Трампа, введенные в "День освобождения", если они останутся в силе и особенно если они столкнутся с ответными мерами со стороны стран, против которых направлены, могут стать третьим подобным экономическим землетрясением?

– Чем громче вселенский крик о том, что своими тарифами Трамп разрушит мировую экономику и ввергнет мир в рецессию хуже, чем в 1930-х, тем сильнее становится подозрение, что страхи могут оказаться преувеличенными. Хотя относительного падения или, по крайней мере, замедления роста мирового ВВП, пожалуй, не избежать. Но это точно не столь серьезная проблема, как большая депрессия, даже не столь серьезная, как мировой кризис 2008 года. Это пока одна страна, хотя и самая большая экономика мира, которая против большинства стран ввела 10%, а против отдельных 20, 25, 30 и более процентов.

Основной результат, который мы получим точно, – эти шаги ударят по США, а другие страны будут объединяться в определенные блоки, и эти события уже начинаются. Азиатские страны уже объединятся между собой и будут выигрывать от этого. Евросоюз также может определенным образом выиграть. Пострадает больше всего от этого Америка и страны, которые введут сейчас зеркальные санкции, такие как Китай, Канада, Австралия. Пострадают те, кто будет продолжать эту торговую войну. Но в то же время большие экономики достаточно развиты, они имеют безумный ВВП на душу населения, поэтому катастрофы здесь не произойдет никакой. Они все равно потом вырастут.

– Трамп отмечает, что взаимная пошлина приведет к "золотому возрасту" для США, а "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну". Аналитики считают, что президент США не достигнет своей цели "сделать Америку снова богатой" – напротив, американская экономика может пострадать достаточно сильно. К примеру, фондовый рынок США уже утратил более $2 трлн после провозглашения " Дня освобождения " .

– Да, Соединенные Штаты потеряют больше, потому что будут контрпошлины от многих стран. Есть довольно мрачные прогнозы, как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Американцы столкнутся с ростом цен, ведь в стране недостаточно производственных мощностей, чтобы заменить дешевый импорт. Поэтому почти все дешевые товары, которые поставлялись из Канады, Мексики, Евросоюза, они значительно подорожают. Это, в первую очередь, скажется на обычном американском потребителе, покупающем овощи, фрукты, которые дешевы в Америке, именно за счет импорта, которые покупают недорогую алкогольную продукцию, которая идет из Канады и Евросоюза.

Ассоциация ресторанов США уже предупредила, что масштабная пошлина приведет к "изменениям и сбоям, с которыми придется столкнуться владельцам ресторанов, чтобы сохранить свои рестораны открытыми". Организация предупредила о повышении цен на продукты.

Сегодня Трамп находится в устаревшей парадигме и совершенно не работающий, но это его мнение. К сожалению, он откровенно ошибочно считает, что если ввести огромные пошлины, то все эти американские предприятия, которые сейчас там рассеялись по всему миру, они будут возвращаться в Америку, будут производство налаживать именно в Штатах, потому что им это станет выгоднее. Кроме того, канадские, китайские, мексиканские предприятия тоже будут открываться уже в Америке. Но это заблуждение, это произойдет в очень маленькой части случаев, а в большинстве случаев просто пострадают потребители.

Свободная торговля она была придумана именно для того, чтобы побуждать конкуренцию, чтобы потребители выигрывали в цене. Потому что у каждой страны есть свои преимущества. Если одна страна имеет множество леса, то она будет производить его и все, что из него, и у нее это будет получаться самое лучшее, самое дешевое. У других стран есть другие преимущества, кто-то в ресурсах, кто-то в интеллектуальной собственности. И происходит свободный обмен между странами, от этого выиграют все. Так оно работало несколько десятилетий и в экономике росли, было все хорошо. Сейчас, за счет тарифов, эта свободная конкуренция ломается, ставятся искусственные препятствия для тех товаров, услуг, которые в других странах самые выгодные, самые лучшие. И страдают потребители, получают товары худшего качества, более дорогие и все такое. Так Америка пострадает больше всего, потому что она воюет против всех, а другие страны будут воевать только против Америки.

– Что означают для Украины новые пошлины от США? Министр экономики Украины Юлия Свириденко говорит, что это будет сложно, но не критично.

Мы поставляем в Америку в год товаров около 900 миллионов долларов и получаем от Америки товаров около трех миллиардов. Для нас вообще без разницы, эта крошечная сумма для нашего экспорта и мы не в черном списке Трампа. Поэтому для Украины и будет действовать общая пошлина на 10%, а какой-то отдельной высшей пошлины, как в ЕС 20% или Китае в 34%, в отношении Украины нет. Так что для нашего импорта это вообще без разницы. Даже не стоит на это реагировать и вводить какие-то контрпошлины и контрмеры.

При этом глобально Украина может выиграть от этой истории, ведь определенное охлаждение мировой экономики и больших стран действительно очень хорошо для нас. Потому что экономики, когда меньше развиваются, меньше потребляют нефти, газа. Цена на нефть уменьшается в таких случаях, как это было во время пандемии, как это уже начало происходить на фоне этих событий. И когда мировая цена на нефть падает меньше 50 долларов, соответственно это означает, что российская нефть будет в районе 40 долларов, это просто невероятная новость для нас, потому что это ее себестоимость. И кровавый агрессор просто потеряет 30% федерального бюджета. Это, в сущности, эквивалентно той сумме, которая тратится РФ на войну. Так что деньги на войну негде будет брать. Можно еще печатать, а это уже гиперинфляция.

Для такого развития событий должно сложиться несколько факторов. Арабские страны должны нормально отреагировать, не сокращать добычу нефти, а хотя бы оставить ее на прежнем уровне. Пока все хорошо. Есть новость, что в мае ОПЕК увеличит добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. Америка должна продолжать наращивать добычу нефти и она это делает. И за счет того, что экономики будут сокращаться из-за этой торговой войны, а нефти на рынке не будет меньше, мы можем выиграть просто невероятно, ведь это крах всего нефтяного сектора Российской Федерации.

– По РФ, Трамп ввел тарифы в размере не менее 10% практически для всего мира, за одним заметным исключением: Россия. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Россия была исключена из списка, потому что американские санкции уже "исключают любую значимую торговлю". Однако США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, попавшие в список тарифов Трампа. Так, стоимость американо-российской торговли резко упала с 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиарда долларов в прошлом году из-за санкций, но присутствует значительный торговый дисбаланс для США, против чего так агрессивно выступает Трамп.

– Это нереально комментировать, когда большинство шагов американцев сегодня и так выглядят неадекватными. Просто сложно найти логику во многих заявлениях и шагах. К примеру, Трамп сказал, что Великой депрессии 30-х не было бы, если бы США вводили пошлины, как сейчас. Эта фраза многих экономистов удивила, поскольку именно введение пошлин в 1930 году называют одной из причин Великой Депрессии.

Что касается РФ, то действительно на большинство критических товаров наложены санкции, они давно не торгуются. Статистика американского Census Bureau (основное статистическое ведомство) показывает, что в 2024 году США ввезли российских товаров на сумму 3 млрд долларов, в то время как американский экспорт в Россию составил 526 млн. рублей. То есть, торговый дефицит США с Россией таким образом составлял 2,48 млрд долларов. Дефицит США из Тринидада и Тобаго в прошлом году составил менее 400 млн, но эта страна находится в списке "взаимных" пошлин. В январе 2025 года (последние доступны данные Census Bureau) американский экспорт в Россию составил около 35 млн долларов, а импорт США из России – 196 млн, что предусматривает торговый дефицит для США в размере 161 млн. долларов. Поэтому отсутствие России в списке тарифов может означать все, что угодно. Начиная от геополитической игры и заканчивая тупостью и халатностью тех, кто готовил эти мыты.

И все же россияне и или иначе многое потеряют из-за проблем в мировой экономике, которые ударят по ценам на энергоресурсы. РФ уже за первые три месяца испытывает дефицит бюджета 3,9 трлн рублей. Это колоссальные суммы, у них обычно за год такой дефицит. Так что дальше эта проблема будет только углубляться, а фонда национального благосостояния у них осталось всего около 40 миллиардов долларов.

– Не кажется ли вам, что собственно, Трампу эти вводимые тарифы нужны не сами по себе, а как переговорное средство давления на ту или иную страну?

– Смотрите, мы ведь так думали и сначала, когда были объявлены пошлины против Китая, Канады и Мексики, отсроченные на один месяц. Тогда также считали, что Трамп сделал это как предложение, чтобы договориться. Но, несмотря на все действия Канады и Мексики, эти пошлины остались в силе. Поэтому думать, что это только призыв к переговорам, пожалуй, не стоит. Для большинства стран эти пошлины так и останутся. Возможно только те страны, которые имеют значительный плюсовый для Америки торговый баланс, и смогут от этого отразиться. Все страны, имеющие минусовый баланс, не смогут избавиться от этих тарифов. Для Трампа уже стало просто главной идеей – выровнять баланс торговли со всеми кранами, что это даст толчок для развития экономики Америки.

– Трамп ввел пошлины против безлюдных островов Герд и Макдональд, единственными жителями которых являются насекомые, морские птицы, тюлени и четыре вида пингвинов – королевские пингвины, пингвины-генту, пингвины-макароны и восточные пингвины-скалолазы. В сети уже высмеяли этот факт, но, кажется, это не случайность.

– Именно так. Ведь юридически там можно зарегистрировать компанию и торговать, имея на острове юридический адрес. То есть это больше всего продуманный шаг, а не смешной анекдот. Ведь, когда компании получают большие пошлины, они могут регистрироваться на разных островах, даже покупать эти острова, затем делать тем или иным способом реэкспорт, реимпорт. Это, в принципе, абсолютно нормальная, адекватная мера.