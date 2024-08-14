Аналог НАТО в Тихоокеанском регионе: как усиление военного сотрудничества США и Австралии поможет Украине

6 августа Соединенные Штаты Америки и Австралия провели переговоры на высоком уровне, целью которых стало планирование оборонного сдерживания Китая, обсуждение войны России в Украине, а также развитие проекта атомных подводных лодок для Австралии в рамках сотрудничества AUKUS в контексте роста напряженности на Ближнем Востоке.

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AUKUS – будущий фундамент для создания аналога НАТО в Тихоокеанском регионе

В частности, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул: "Мы разделяем с Австралией видение свободного, открытого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона. Вместе наш нерушимый альянс помогает воплотить это видение в реальность. Мы реализуем важные инициативы по позиции сил, углубляем наше оборонно-промышленное и расширяем усилия с нашими региональными союзниками и партнерами".

Кроме того, он добавил, что эти усилия включают в себя историческое трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США под названием AUKUS.

Фактически AUKUS можно считать фундаментом нового регионального оборонного альянса, и если его развитие продолжится привлечением новых стран (Канада, Филиппины, Япония, Южная Корея), это может превратиться в полноценный аналог НАТО в Тихом океане.

США и Австралия решительно осудили российскую агрессию против Украины

Как сообщает американская пресса, в итоге встречи США и Австралия подписали меморандум, в котором осудили агрессивную войну России против Украины и согласились увеличить производство высокоточных ракет. Документ о сотрудничестве охватывает многие сферы, но главный акцент делается на обороне и безопасности обеих стран, особенно учитывая угрозы Китая в Тихоокеанском регионе. Кроме того, США и Австралия призвали Российскую Федерацию немедленно, полностью и безоговорочно отвести все свои войска от международно признанных границ Украины и заплатить за материальный ущерб, который она нанесла Украине в ходе войны. Вместе с этим подписанты соглашения подтвердили намерение увеличить расходы на субъекты третьих стран, материально поддерживающих войну России.

США развертывают в Австралии новые воздушные и морские силы

Следовательно, следует проанализировать наиболее важные пункты данного меморандума, выделив среди них два основных направления.

Первое касается непосредственно безопасности Австралии и их оборонного сотрудничества в свете китайской угрозы в регионе. В частности, США и Австралия продолжат модернизацию ключевых австралийских баз, включая основные и дополнительные базы Королевских ВВС Австралии, а также модернизацию военной инфраструктуры на островах Килинг, включая размещение военной техники и материальных средств США.

Также США, Австралия и Япония согласились расширить сотрудничество в сфере разведки и наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, планируя приобщить к этому процессу и Филиппины. В дополнение к этому было согласовано увеличение развертывания американских воздушных, морских и сухопутных сил военных в Австралии, включая учащение ротаций американских бомбардировщиков, истребителей и авиации для морского патрулирования и разведки.

Австралия готовится производить ракеты и снаряды для глобального потребления, в том числе для Украины

Вторым направлением, которое представляет большой интерес для Украины, стало значительное расширение американо-австралийского военно-промышленного сотрудничества. В частности, включение Австралии в раздел III Закона США об оборонном производстве создает новые возможности для инвестиций США в производство и закупку австралийских ресурсов стратегического значения, необходимых для американской военной промышленности.

США и Австралия планируют оптимизировать сотрудничество в области технологий ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также начать совместную разработку, производство и техническое обслуживание оружия большой дальности ракет и цепей снабжения его компонентов. Кроме того, планируется начать совместное производство управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS) и боеприпасов с 2025 года.

Австралия взяла на себя обязательство производить значительное количество GMLRS для глобального потребления, а также создать мощности по производству твердотопливных ракетных двигателей и производству тактических учебных боеприпасов. Данный аспект напрямую связан с Украиной, ведь сейчас украинские Силы Обороны являются самым активным и успешным пользователем систем HIMARS и М270, боеприпасами для которых и есть ракеты GMLRS. Поэтому расширение производства в Австралии управляемых ракет для систем HIMARS, а также 155-мм снарядов M795, которые сейчас являются базовым боеприпасом украинской артиллерии, непременно окажет положительное влияние на объемы поставок этого критически важного оборудования для украинской армии. Вдобавок к этому в Австралии будет развернуто совместное производство новых тактических ракет типа Precision Strike Missile (PrSM), которыми американская армия планирует постепенно заменять ракеты ATACAMS. Нетрудно догадаться, что снятые с вооружения ракеты, по всей вероятности, будут переданы Украине.

Таким образом, несмотря на низкое медийное внимание к совместному американо-австралийскому оборонному меморандуму, его стратегическое и долгосрочное значение очевидно. Постепенное восстановление военно-промышленного потенциала западных стран крайне необходимым, хотя и несколько запоздалым шагом в свете глобальных угроз мировой безопасности от пока неформального альянса авторитарных режимов с участием КНР, России, Ирана и других стран.