США хотят закрыть около 30 посольств и консульств почти на всех континентах – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках сокращения расходов рассматривает планы закрытия 10 посольств и 17 консульств, а также сокращение ряда других иностранных миссий. Это сократит американское присутствие почти на каждом континенте.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на внутреннюю служебную записку Государственного департамента, с которой ознакомилось издание. Документ содержит предложения в бюджет США на следующий финансовый 2026 год.

Сам документ еще должен подписать глава Госдепа Марко Рубио. Этот план включает закрытие посольств, в частности, в Эритрее, Люксембурге, Южном Судане и Мальте.

Издание отмечает, что предложенные сокращения вызвали опасения, что Соединенные Штаты уступят жизненно важное дипломатическое пространство Китая, в частности в тех регионах мира, где Вашингтон имеет большее присутствие, чем Пекин, ставящий под угрозу национальную безопасность Америки, включая сбор разведывательных данных.

Шесть посольств, которые предлагается закрыть в меморандуме, находятся в Африке: Центральноафриканская Республика, Эритрея, Гамбия, Лесото, Конго и Южный Судан. В меморандуме рекомендуется передать их функции посольствам в других странах.

Большинство консульств, которые рекомендуется закрыть, находятся в Европе. Пять из них – во Франции: в Лионе, Ренне, Бордо, Страсбурге и Марселе. Еще два расположены в Германии: Дюссельдорф и Лейпциг.

В список также вошли Эдинбург, столица Шотландии и итальянская Флоренция.

В меморандуме также предлагается закрыть консульства в Салониках, Греция; Флоренция, Италия; Понта-Делгада, Португалия; и Эдинбург.

За пределами Европы, в документе рекомендуется закрыть еще четыре консульства: в Дуале, Камерун; Медани, Индонезия; Дурбани, Южная Африка; и Пусани, Южная Корея.

В меморандуме также предлагается значительно сократить, или ликвидировать присутствие посольства США в Могадишо, Сомали, и закрыть Багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке, одновременно уменьшая расходы на дипломатические должности в Багдаде и Эрбили, Ирак.

Так называемая консолидация дипломатических представительств будет также касаться ряда главных союзников США.

Для Канады это будет означать, что консульства США в таких городах, как Монреаль и Галифакс, будут сокращены и будут "обеспечивать оказание минимальной поддержки".

Если предложенные сокращения будут приняты, они будут означать, что у Соединенных Штатов будет меньшее дипломатическое присутствие, чем Китай, в Европе, где американские форпосты сейчас превышают китайские, отмечает издание. Это также будет означать, что США будут еще больше отставать от Китая по присутствию в Африке и Восточной Азии, где китайских миссий сейчас больше, чем американских.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал "программу самодепортации" для мигрантов. Это иммиграционная программа, при которой мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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