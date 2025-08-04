Сколько немцев готовы защищать свою страну с оружием в руках в случае нападения: опрос показал неожиданные цифры

59% граждан Германии в случае нападения на страну не стали бы защищать ее с оружием в руках. "Безусловно" на защиту ФРГ согласны лишь 16%, "возможно" будут согласны – 22%.

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Соответствующую статистику собрали сотрудники социологического института Forsa, опрашивая граждан Германии (1002 человек, как мужчин, так и и женщин) с 28 по 29 июля 2025 года. Результатами в понедельник, 4 августа поделилась медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Среди мужчин не готовы защищать страну 46% опрошенных, среди женщин – 72%.

Что касается возраста, то больше всего к обороне не готовы лица, старше 60 лет (68%), что касается политических предпочтений – среди избирателей "Левой партии" (71%).

Нужна ли обязательная воинская служба, если в Бундесвере недостаточно добровольцев?

Большинство респондентов на соответствующий вопрос ответили утвердительно (59%).

Против обязательной службы 37% немцев, среди которых большинство (61%) являются молодыми людьми, на которых потенциально распространится призов. Больше всего сторонников призыва (67%) – среди людей старше 60 лет, которых уже не призовут.

Среди приверженцев партий активнее всего поддерживают призыв избиратели консервативного блока ХДС/ХСС (77%).Основная масса противников обязательной службы – среди адептов "Левой партии" (70%).

Насколько вероятно, что Германия в ближайшие пять лет подвергнется военному нападению?

Респонденты в большинстве своем не верят, что на ФРГ кто-то нападет в течение пяти лет. Лишь 27% считают это вероятным, отрицательно ответили 72%.

В то же время больше половины (59%) жителей ожидают, что ФРГ придется оказать военную помощь другому члену НАТО. Для 39% респондентов это маловероятный сценарий.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге в конце июня 2025 заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены Альянса до тех пор, пока он возглавляет Белый дом.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва может быть готова к конфронтации с альянсом уже в 2027 году.

Разведка Литвы тоже считает, что в течение трех (максимум пяти) лет РФ создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран Североатлантического альянса.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Большинство граждан ЕС поддерживают предоставление военной помощи Украине. Более половины респондентов в 27 странах-членах высказались за продолжение такой поддержки.

– В США уровень поддержки тоже оставался высоким, поскольку избиратели хотят, чтобы президент Дональд Трамп был более жестким в отношении страны-агрессора РФ. В мае 62% опрошенных избирателей считали, что Вашингтон должен продолжать поставлять оружие Киеву и вводить санкции против Москвы.

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