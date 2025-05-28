Сколько европейцев поддерживают предоставление военной помощи Украине: результаты нового опроса

Большинство граждан ЕС поддерживают предоставление военной помощи Украине. Более половины респондентов в 27 странах-членах высказались за продолжение военной поддержки.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Eurobarometer. Так, 59% поддерживают финансирование закупок и поставки военной техники для Украины, а 76% – предоставление финансовой и гуманитарной помощи стране.

Еще 72% европейцев одобряют санкции против российских правительственных структур и компаний, а 80% соглашаются принимать беженцев из Украины.

Более того, 81% опрошенных выступают за общую политику обороны и безопасности в ЕС, а 78% выразили обеспокоенность из-за ситуации с безопасностью в ближайшие пять лет. Для граждан ЕС приоритетными сферами для бюджета остаются оборона (43%), социальные вопросы и здравоохранение (42%) и образование (34%).

На фоне войны России против Украины 77% считают конфликт главной угрозой для безопасности ЕС. Большинство респондентов верят, что именно мир лучше всего характеризует ценности Европейского Союза.

Опрос проводился в период с 26 марта по 22 апреля 2025 года среди более 26 тысяч граждан во всех странах ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины рассказали, что у россиян есть запас в около 500 баллистических ракет. Их производство РФ планирует увеличить до 750 в год.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия модернизировала свою баллистику, что усложнило работу для систем ПВО Patriot. Речь идет о ракетах "Искандер-М" с отстрелом радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать при заходе на цель.

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