'Ситуация очень сложная для всех': Лекорню заявил о своих амбициях на посту премьера Франции

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, который занял пост главы правительства всего месяц назад, но 6 октября подал в отставку из-за внутренней напряженности в кабинете, и вчера вновь возглавил правительство страны, объяснил свое возвращение. В частности, он заявил, что его единственная цель – вывести страну из политического кризиса.

Премьер отметил, что у него "нет других амбиций", чем выполнение текущей задачи правительства – принятие бюджета страны на следующий год. Однако Лекорню признал, что текущие обстоятельства "очень сложные для всех".

Что именно сказал Лекорню

"У меня нет других амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложная для всех", – сказал он. Премьер уточнил, что имеет "четкую задачу" – подготовить государственный бюджет. Согласно французской конституции, правительство должно представить его в парламенте не позднее 13 октября.

Причем премьер не знает, сможет ли его правительство выполнить эту задачу.

"Политические силы либо помогут мне в этом, и мы будем работать вместе, либо нет", – сказал он, имея в виду отношение парламента к его правительству.

Так или иначе, Лекорню должен быстро сформировать кабинет министров – всего в течение этих выходных. Возвращаясь к теме взаимоотношений парламента и правительства, премьер намекнул, что может в формировании Кабмина повернуться влево.

"Я думаю, что нам нужно правительство, которое также отражает парламентскую реальность. Это важно, потому что это и есть демократия", – сказал он.

Что предшествовало

В начале сентября парламент Франции объявил вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

Сразу после объявления недоверия правительству Франсуа Байру французский президент Эммануэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром. До этого последний занимал должность министра обороны.

Отметим, что Лекорню побил своеобразный антирекорд: он возглавлял французское правительство меньше месяца, всего 27 дней. Уже 6 октября он заявил об отставке с должности.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября президент Франции Эммануэль Макрон официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

