Был на посту меньше месяца: премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку

Во Франции в отставку подал премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Он побил своеобразный антиректорд: возглавлял французское правительство меньше месяца – всего 27 дней.

Видео дня

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон уже принял отставку Лекорню.

Возглавлял правительство меньше всего за почти 70 лет

Отставку Лекорню, который находился на посту главы правительства Франции журналисты назвали "самым коротким сроком" для премьер-министра в истории Пятой республики –– так французы называют современный период в истории Франции, начавшийся с принятия в 1958 году новой конституции страны.

На посту он провел всего 27 дней – почти вчетверо меньше, чем предыдущий "антирекордсмен" Мишель Барнье, руководивший правительством в 2024-м в течение 99 дней.

Французские СМИ отмечают, что Макрон уже принял отставку Лекорню, который был назначен только 9 сентября.

В понедельник, 6 октября, должно было состояться первое заседание нового правительства под председательством Лекорню, а накануне он объявил состав Кабинета министров, перед которым, по словам политика, будет стоять "непростая миссия обеспечить страну бюджетом до 31 декабря и послужить Франции".

Причины отставки Лекорню

Причиной отставки Лекорню, сообщает BFM TV, стала"широкая критика", с которыми он столкнулся при формировании нового состава правительства. Оппозиционные силы во Франции резко раскритиковали его за тот факт, что ключевые должности в новом правительстве заняли сторонники президента Макрона и министры из предыдущего правительства – а затем, отмечали оппоненты премьера, нечего и надеяться на реальные изменения в государственной политике.

Особое возмущение вызваловозвращение в состав правительства бывшего министра экономики Бруно Ле Мэра, которого многие во Франции считают ответственным за непростую бюджетную ситуацию в стране.

"Восстали" против такого состава не только оппоненты действующего президента страны вроде основательницы французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, но и представители "хрупкой правящей коалиции".

Так, как сообщает Le Figaro, члены французской правоцентристской политической партии Les Républicains ("Республиканцы") оказывали на нового премьера давление, требуя в обмен на свое участие в коалиции его действий по иммиграции.

Также они требовали для себя не менее трети министерских портфелей. Поэтому Лекорню, когда журналисты застали его на лестнице резиденции премьер-министра "Матиньон" после подачи заявления об отставке своего правительства, выразил сожаление по поводу того, что состав уходящего в отставку правительства "не был гибким", и осудил "партийные аппетиты" некоторых партий, которые уже нацелились на президентские выборы.

"Условия для того, чтобы я мог выполнять свои функции и позволить правительству завтра обратиться к Национальному собранию, не были выполнены", – отметил уже бывший премьер Франции.

Сформированное им правительство, пишут французские СМИ, просуществовало менее 12 часов.

"Себастьян Лекорню, который останется премьер-министром с самым коротким сроком пребывания в должности в Пятой республике, должен был во вторник выступить с общим политическим заявлением перед Национальным собранием, в котором изложены его общие бюджетные направления. Его отставка погружает Францию в политический кризис, беспрецедентный за десятилетия, ставит Эммануэля Макрона на передний план роста призывов к новому роспуску правительства или даже отставке главы государства. С момента переизбрания Эммануэля Макрона в мае 2022 года в стране было пять премьер-министров", – резюмирует Le Figaro.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-президента Франции Саркози признали виновным по делу о незаконном получении денег от Каддафи. Его приговорили к пяти годам заключения за участие в преступном сговоре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!