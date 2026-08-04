Сирия согласилась резко сократить закупки российской нефти: что она хочет взамен

Сирия заявила о готовности существенно сократить импорт российской нефти на фоне переговоров с Соединенными Штатами. Такой шаг может стать одним из факторов в процессе возможного ослабления санкционного давления на Дамаск.

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В то же время эксперты предупреждают о рисках для энергетической стабильности страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Переговоры с США и вопрос о санкциях

По информации собеседников агентства, сирийские власти выразили готовность резко сократить закупки российской нефти в рамках диалога с США. Речь идет, в частности, об обсуждении возможного исключения Сирии из списка государств-спонсоров терроризма, в котором она находится с 1979 года.

В то же время американская сторона официально не называла сокращение импорта российских энергоносителей обязательным условием для пересмотра санкционного статуса. Однако, по данным источников, в Вашингтоне считают, что такой шаг может ускорить процесс принятия решения.

Зависимость от российской нефти

Несмотря на политические сигналы о сближении с Западом, Сирия в последние годы существенно зависит от поставок российской нефти. По данным Reuters, в 2026 году объемы импорта выросли примерно на 75% и составляют около 60 тысяч баррелей в сутки.

Эксперты отмечают, что резкое сокращение поставок может привести к дефициту топлива или росту цен. В то же время в Дамаске заявляют о намерении диверсифицировать источники поставок, однако признают, что быстрой альтернативы пока нет.

Поиск альтернатив и новые договоренности

Сирийские власти уже ведут переговоры с международными энергетическими компаниями о новых проектах. В частности, французская компания TotalEnergies обсуждала возможность разведки месторождений на шельфе, а также заключены соглашения с другими компаниями о возобновлении добычи газа.

В США подчеркивают необходимость сотрудничества Сирии с надежными международными партнерами и соблюдения санкционной политики в отношении России. На этом фоне Вашингтон усиливает экономическое давление, стремясь уменьшить влияние Москвы в регионе.

Дальнейшие шаги Дамаска и решения по санкциям будут зависеть от результатов переговоров, а также от способности страны обеспечить стабильное энергоснабжение без российских ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия возобновила поставки военных грузов в Сирию. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых зафиксировано прибытие российского судна "Спарта" в порт Тартус в сопровождении военных кораблей. В частности, аналитики нескольких OSINT-проектов считают эти данные первым визуальным подтверждением возобновления таких поставок после падения диктаторского режима Башара Асада.

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