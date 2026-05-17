Силы спецопераций США испытают штурмовую 'робособаку' CODiAQ: что она может

Американские Силы специальных операций протестируют четвероногого боевого робота CODiAQ, оснащенного гранатометом и системами разведки. Платформу планируют использовать для боевых операций с минимальным привлечением военных. Робот может передвигаться по сложной местности, узким проходам и лестницам.

О новой разработке рассказывает Милитарный. Там поделились фотографиями четвероногого робота.

Что известно о роботе

CODiAQ – четвероногая роботизированная платформа. Она создана для выполнения боевых задач в рамках концепции unmanned direct action. Разработка предназначена для ведения разведки, поддержки штурмовых групп, охраны позиций и работы в опасных районах.

Робот оснащен стрелковым вооружением, сенсорами и системами связи. Для поражения противника используется гранатомет, хотя разработчики допускают использование различного модульного оборудования.

В Skyborne Technologies заявили, что контракт стоимостью 6,5 миллиона долларов предусматривает поставку 14 платформ CODiAQ и 28 модульных боевых нагрузок. Также соглашение включает техническое обслуживание и поддержку систем в течение 24 месяцев.

В Силах специальных операций США рассматривают платформу как элемент единой сети взаимодействия роботизированных систем, дронов и спецподразделений. Однако разработка все еще находится на раннем этапе тестирования.

