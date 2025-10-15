Шутки про газовые камеры и восхваление Гитлера: в Politico обнародовали частные переписки Молодых республиканцев США

Лидеры организации Young Republicans в США оказались в центре скандала после того, как издание Politico опубликовало утечку их частных Telegram-сообщений. Переписки свидетельствуют о расистских, антисемитских и насильственных высказываниях, которые звучали среди молодых партийцев Республиканской партии.

Видео дня

Журналисты Politico получили более 2900 страниц чатов, которые велись в течение семи месяцев между членами Молодых республиканцев из Нью-Йорка, Канзаса, Аризоны и Вермонта. В этих сообщениях представители организации шутили о газовых камерах, обсуждали "изнасилование врагов" и называли темнокожих людей "обезьянами" и "любителями арбузов". Часть фигурантов переписки уже потеряла работу или получила выговор от руководства.

Реакция и последствия

Среди участников чатов был Уильям Хендрикс, заместитель председателя Young Republicans в Канзасе, который неоднократно использовал расовые оскорбления. Бывший вице-председатель нью-йоркской ячейки Бобби Уокер называл "изнасилование эпическим", а тогдашний руководитель ячейки Питер Джюнта писал: "Все, кто будет голосовать против, пойдут в газовую камеру". Другие участники, в частности юрисконсульт Джо Малино, иронизировали, что "газовые камеры не соответствуют эстетике Гитлера".

После публикации материала ведущие республиканцы штата Нью-Йорк – в частности конгрессвумен Элис Стефаник и лидер меньшинства в сенате Роб Оррт – осудили содержание чатов. Один из участников переписки оставил работу, другому отозвали предложение трудоустройства.

Содержание чатов отражает атмосферу безнаказанности, которая царит среди части молодых республиканцев, особенно сторонников Дональда Трампа. Участники переписок свободно обсуждали "распространение духа Гитлера" и выражали антисемитские взгляды.

Социолог из Техасского университета Джо Фигин объяснил, что такая риторика является прямым следствием "ослабления политических норм в эпоху Трампа". По его словам, расистские шутки в частной среде могут легко перейти в публичную политику – и это действительно тревожно.

Взаимные обвинения

После огласки Питер Джюнта заявил, что публикация переписки – часть "скоординированной кампании уничтожения репутации" со стороны других членов организации. Он также извинился за "неприемлемый язык", но выразил сомнения относительно подлинности сообщений, предположив, что часть из них могли подделать.

Другие участники, в частности Бобби Уокер, тоже принесли извинения, признав "ошибки в оценке и доверии". Некоторые намекают, что переписки могли быть изменены или вырваны из контекста.

Оскорбления и "шутки" в чатах

В переписках Молодых республиканцев, наряду с обсуждениями политической стратегии, логистики и голосований, регулярно появлялись оскорбительные высказывания. По подсчетам Politico, расистские, гомофобные и пренебрежительные слова – в том числе "f----t", "retarded" и "n--ga " – прозвучали в чатах более 250 раз. Издание опубликовало часть сообщений без цензуры, чтобы показать, как именно общались будущие республиканские лидеры.

В одном из диалогов Бобби Уокер, который тогда работал в штабе сенатора Роба Оррта, насмехался над "толстой индийской женщиной", с которой якобы встречался их знакомый. Питер Джюнта уточнил, что женщина "не индианка", а сенатор из Вермонта Сэмюэл Дуглас добавил: "Она просто редко мылась". В другом случае Джюнта, после приземления самолета в Чарлстоне, пошутил, что если пилотка "выглядит темнее, чем сицилийка", то "надо кричать запретное слово".

Сенатор Оррт, узнав об этих сообщениях, публично заявил, что шокирован и требует от всех причастных сложить полномочия.

"Это отвратительно, и подобному поведению нет места ни в нашей партии, ни в общественной жизни", – подчеркнул он. После этого Уокера отстранили от участия в избирательной кампании конгрессмена Питера Оберакера, которую он должен был возглавлять.

Финансовые скандалы и циничные шутки

Параллельно с расследованием расистских переписок Politico проверяло и другие обвинения – на этот раз относительно финансов Нью-Йоркской организации Молодых республиканцев. Речь шла о возможном присвоении средств и долгах после роскошной рождественской вечеринки. Издание выяснило, что объединение не подало необходимых финансовых отчетов, а попытки сделать это впоследствии показали – организация имеет более 28 тысяч долларов долга. Обновленные данные свидетельствуют: теперь долг вырос до более чем 38 тысяч.

По закону, все взносы и расходы должны отчитываться перед избирательной комиссией штата. Но, как видно из переписок в Telegram, руководители не слишком озаботились отчетностью. Бобби Уокер шутил, что счет организации тратится на "крем от облысения" и "Оземпик", а Питер Джюнта писал, что "слил 10 тысяч долларов на отпуск в Италии" и "потратил еще один чек на массаж". Уокер отвечал, что не может дождаться иска от арендодателей после таких "шуток".

Несмотря на откровенный цинизм, участники чата иногда признавали, что их сообщения могут стать публичными. Уокер, в частности, намекал, что где-то рядом "их читает агент ФБР", и даже обыграл это в черном юморе. В конце концов он сам подытожил ситуацию: "Если наш чат когда-нибудь сольют – нам конец, по-настоящему".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в США продолжают быть предметом расследования действия министра обороны США Пита Хэгсета, связанные с распространением в мессенджере Signal чувствительной военной информации. Оно расширено, поскольку и.о. генинспектора Пентагона Стивен Стеббинс решил проверить и второй Signal-чат, связанный с министром, – тот, в котором участвовали жена, брат, юрист и помощники Хэгсета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!