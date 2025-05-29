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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer Science

Блог | Серьезное судебное поражение Трампа

Серьезное судебное поражение Трампа

Breaking News из США. Среда, 28 мая, 19:30 EDT.

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Федеральный суд отменил действие большинства таможенных тарифов, устновленных Трампом.

Коллегия из трех судей федерального суда по международной торговле в Нью-Йорке в среду вечером вынесла решение об отмене большинства таможенных тарифов, установленных Трампом.

Решение суда отменяет 30%-е тарифы на импорт из Китая,  25%-е тарифы на часть товаров, импортируемых из Мексики и Канады, и 10%-е универсальные тарифы на большинство товаров, импортируемых в Соединенные Штаты из всех стран мира. Однако это не затрагивает 25%-е тарифы на автомобили, комплектующие для автомобилей, сталь и алюминий.

Иск в суд был подан юридической правозащитной группой Liberty Justice Center в апреле от имени компании VOS Selections, продающей вина, и четырех других малых бизнесов, которые утверждали, что они серьезно пострадали от тарифов.  К иску присоединились 12 "синих", демократических штатов. 

Это очень серьезное судебное поражение Трампа.

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