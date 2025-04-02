Сенат утвердил послом США в НАТО юриста, критиковавшего расследование против Трампа по сговору с Россией

В среду, 2 апреля, Сенат США утвердил послом в НАТО юриста Мэттью Витакера. Он, в частности, известен тем, что критиковал расследование против Дональда Трампа по сговору с Россией.

Видео дня

Об этом пишет Politico. Стоит отметить, что Витакер ранее исполнял обязанность генерального прокурора США. За его кандидатуру во вторник, 1 апреля, проголосовали 52 сенатора. 45 выступили против.

"Выбор президента Дональда Трампа стал неожиданностью для союзников США в ноябре 2024 года, поскольку Витакер был неизвестен на арене национальной безопасности, а также не имел значительного внешнеполитического опыта", – добавляют журналисты.

Ожидается, что Витакер будет продвигать кампанию президента США, направленную на то, чтобы заставить страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону.

"Дональд Трамп подверг сомнению приверженность США основному принципу взаимной безопасности НАТО, согласно которому нападение на одного члена Альянса следует рассматривать как нападение на весь блок. Однако Витакер сказал сенаторам на слушаниях по его утверждению, что приверженность администрации президента США к НАТО является "железной", – резюмируют журналисты.

Что известно о Мэтью Витакере

Ранее он являлся прокурором США в Южном округе Айовы в администрации 43-го президента Джорджа Буша. Также Витакер исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 по февраль 2019, на эту должность его тоже назначил президент Трамп.

Исполняя обязанности генерального прокурора около трех месяцев во время первого президентства Трампа, юрист критиковал расследование спецпрокурора о возможном сговоре политика с Россией с целью влияния на выборы 2016 года.

Ранее Мэтью Витакер никогда не был вовлечен в сферу внешней политики или национальной безопасности, потому его политические взгляды неизвестны, говорят представители Демократической партии.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября 2024 года президент США Дональд Трамп избрал кандидата на должность посла Штатов при НАТО. На эту роль он предложил юриста Мэтью Витакера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!