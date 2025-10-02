Сбил 'Шахеда'? В Минобороны Нидерландов показали интересную деталь на истребителе F-35, который выполняет миссию в Польше. Фото

Нидерландские истребители F-35 сыграли ключевую роль в сбивании российских дронов над Польшей. Именно они уничтожили тех несколько беспилотников из более 20, которые вторглись в воздушное пространство соседнего с Украиной государства – члена НАТО. После этого нидерландские ВВС, похоже, начали отмечать на своих истребителях сбитые "шахеды".

Видео дня

На официальном сайте Минобороны Нидерландов опубликовали фото F-35A, который сбил российский БПЛА во время атаки на Польшу ночью 10 сентября. На этой фотографии заметили интересную деталь.

При внимательном рассмотрении фотографии можно заметить отметку в форме "шахеда". Так выглядит, что такими метками теперь нидерландские пилоты истребителей F-35 будут помечать сбитые ими российские дроны.

Нидерландский отряд F-35 в Польше

С 1 сентября нидерландские истребители F-35 начали патрулирование в Польше в рамках сотрудничества с НАТО. Самолеты размещены на базе в поселке Кшесины под Познанью.

Их главная задача – поддержка защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, в частности путем участия в воздушной миссии в рамках программы NSATU по оказанию помощи Украине в области безопасности и обучения.

Польша регулярно поднимает свою и союзную авиацию во время массированных атак России на Украину. Это связано с уже постоянными случаями, когда российские БПЛА пересекали украинскую границу и залетали на территорию Польши.

"Нидерландские пилоты уже несколько раз принимали участие в боевых действиях, в частности один раз, когда оружие было использовано для сбивания российских беспилотников", – говорится на сайте Минобороны Нидерландов.

Напомним, что ночью 10 сентября российские БПЛА нарушили воздушное пространство Польши во время масштабной дроновой атаки на Украину. В небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

Польские и союзные силы обнаружили и отслеживали несколько воздушных объектов с помощью радаров. После этого часть беспилотников уничтожили нидерландские истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, с декабря этого года Нидерланды усилят защиту восточной границы НАТО и ключевого логистического узла поддержки Украины в Польше. Для этого на территории нашего соседа разместят комплексы ПВО Patriot и NASAMS, а также средства борьбы с дронами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!