Самую жаркую ночь за всю историю зафиксировали в Германии

В Германии зафиксирован новый рекорд ночной температуры воздуха. В ночь на 28 июня столбики термометров там не опускались ниже 29,4 градуса.

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Аномальная жара наблюдалась в восточной части Саксонии. Об этом сообщает Tagesschau.

Рекордная ночная температура в Кубшютце

По данным Немецкой метеорологической службы, в населенном пункте Кубшютц в районе Баутцен на востоке Саксонии зафиксирована рекордно теплая ночь. Температура воздуха не опускалась ниже 29,4 градуса, что стало самым высоким ночным показателем за весь период наблюдений.

Предыдущий рекорд составлял 27,2 градуса и был зафиксирован в августе 2003 года в Вайнбите (Рейнланд-Пфальц).

Метеорологи объясняют аномально тёплую ночь особенностями местного рельефа и погодными условиями, поскольку Кубшютц расположен в низкогорной местности Верхней Лужицы, где южные ветры могли вызвать слабый феновый эффект на северных склонах.

Немецкая метеорологическая служба предупреждает о сохранении экстремальной жары в стране днем 28 июня. По информации специалистов, жаркая воздушная масса постепенно смещается на восток, а в регионе Лаузиц температура может достичь 42 градусов выше нуля.

Также синоптики прогнозируют сильные грозы с повышенным риском неблагоприятных погодных явлений, которые наиболее вероятны на востоке, а местами и в западных регионах в течение дня. На юге возможны локальные, но интенсивные грозовые явления, особенно в горной местности.

В то же время уже со завтрашнего дня, 29 июня, ожидается постепенное снижение температуры по всей Германии, а в ближайшие дни показатели почти повсеместно опустятся ниже 30 градусов.

По информации dpa, аномальная жара в Германии привела к новым повреждениям одной из ключевых автомагистралей страны, соединяющей восточные и западные регионы. Из-за деформации дорожного покрытия власти были вынуждены ввести дополнительные ограничения движения, что привело к масштабным пробкам.

По данным полиции, больше всего пострадал участок автобана А2 вблизи города Цизар, соединяющий Берлин с западной частью страны. Первые повреждения, вызванные перегревом асфальта, обнаружили ещё несколько дней назад на участках возле Бурга в направлении Ганновера, а также между Цизаром и Воллингом в сторону Берлина.

Из-за перекрытия движения на автомагистрали значительные пробки образовались не только на самой трассе, но и на объездных маршрутах.

Водителям рекомендовали заранее подготовиться к возможным длительным задержкам в пути, взяв с собой запас питьевой воды, еды и необходимых лекарств.

Напомним, в Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран каждый день фиксируются рекордные показатели температуры воздуха – столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже более 40 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны из-за аномальной жары этим летом уже принимают экстренные меры. Речь идет об ограничении употребления алкоголя в общественных местах, об отмене транспортных, культурных и спортивных мероприятий и событий, закрытии школ. На этой неделе Европа испытывает, как считается, самые высокие температуры за весь год.

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