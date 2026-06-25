Самостоятельно обнаруживает и уничтожает цели: в США провели секретное испытание "Золотого купола"

Соединённые Штаты Америки провели первое масштабное испытание системы противоракетной обороны "Золотой купол", разработанной по приказу президента Дональда Трампа. Министр обороны Пит Хегсет охарактеризовал этот амбициозный проект как "реальный, мощный и развивающийся по плану".

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Об этом пишет Newsweek. Хегсет отметил, что лично был свидетелем испытаний, в ходе которых с помощью автономной системы было сбито "множество угроз".

"Американские вооруженные силы применили технологии нового поколения, чтобы остановить дроны и крылатые ракеты", – заявил министр.

Глава Пентагона сообщил, что во время испытаний вооруженные силы США использовали "самую современную технологию направленной энергии", но не предоставил подробной информации.

Мощные лазеры – это один из видов оружия направленной энергии, который можно использовать для перехвата некоторых угроз, в частности беспилотников. Эта технология все еще находится на стадии разработки, хотя Израиль заявил, что уже применял прототипы лазеров в боевых условиях для перехвата воздушных угроз.

Хегсет отметил, что проект "Золотой купол" достиг "исторической отметки" и что США смогут защищаться "мощнее, чем когда-либо прежде".

Зачем США нужен "Золотой купол"

Белый дом приступил к разработке проекта "Золотой купол" в январе 2025 года, сославшись в исполнительном указе на угрозу ракетных атак, в частности с использованием гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Россия и Китай.

Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, и способны маневрировать во время полета, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

Белый дом охарактеризовал опасность воздушных атак как "самую катастрофическую угрозу, стоящую перед Соединенными Штатами".

В настоящее время у США нет интегрированной системы перехвата масштабных ударов межконтинентальными баллистическими ракетами, запущенными из России или Китая, хотя и способны сбить относительно небольшое количество ракет, которые Северная Корея могла бы выпустить по территории США.

Что известно о проекте

В администрации заявили, что к концу срока полномочий Трампа система "Золотой купол" будет готова защищать Северную Америку от современных угроз. По сути, это сеть систем обнаружения, датчиков и перехватчиков, предназначенных для сбивания дронов и ракет, приближающихся к США, даже тех, что запускаются из космоса.

"Золотой купол" частично вдохновлен известной израильской системой "Железный купол", в разработке которой участвовали США. Однако стоит отметить, что израильская система предназначена для защиты от ракет малой дальности, а не от залпов ракет большой дальности, движущихся с большой скоростью на начальном этапе полета.

Трамп позиционирует систему "Золотой купол" как результат программы, начатой президентом Рональдом Рейганом в 1980-х годах и широко известной под названием "Звездные войны".

Однако "Золотой купол", вероятно, будет чрезвычайно дорогим. Правительство США запросило 1,5 триллиона долларов на военный бюджет в 2027 финансовом году, частично для финансирования "Золотого купола". Это более чем на 40% превышает текущий оборонный бюджет, а США и так являются страной, которая тратит больше всего средств на оборону в мире.

Как писал OBOZ.UA, в прошлом году стало известно, что в США активно работают над усовершенствованием системы противовоздушной и противоракетной обороны "Золотой купол", стремясь увеличить ее автономность с помощью искусственного интеллекта. Это должно позволить сократить количество персонала, необходимого для управления системой, и повысить эффективность ее работы.

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