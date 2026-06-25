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Самостоятельно обнаруживает и уничтожает цели: в США провели секретное испытание "Золотого купола"

София Закревская
Новости. Мир
3 минуты
4,1 т.
Художественная концепция противоракетной системы 'Золотой купол'
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Соединённые Штаты Америки провели первое масштабное испытание системы противоракетной обороны "Золотой купол", разработанной по приказу президента Дональда Трампа. Министр обороны Пит Хегсет охарактеризовал этот амбициозный проект как "реальный, мощный и развивающийся по плану".

Об этом пишет Newsweek. Хегсет отметил, что лично был свидетелем испытаний, в ходе которых с помощью автономной системы было сбито "множество угроз".

"Американские вооруженные силы применили технологии нового поколения, чтобы остановить дроны и крылатые ракеты", – заявил министр.

Глава Пентагона сообщил, что во время испытаний вооруженные силы США использовали "самую современную технологию направленной энергии", но не предоставил подробной информации.

Мощные лазеры – это один из видов оружия направленной энергии, который можно использовать для перехвата некоторых угроз, в частности беспилотников. Эта технология все еще находится на стадии разработки, хотя Израиль заявил, что уже применял прототипы лазеров в боевых условиях для перехвата воздушных угроз.

Хегсет отметил, что проект "Золотой купол" достиг "исторической отметки" и что США смогут защищаться "мощнее, чем когда-либо прежде".

Зачем США нужен "Золотой купол"

Белый дом приступил к разработке проекта "Золотой купол" в январе 2025 года, сославшись в исполнительном указе на угрозу ракетных атак, в частности с использованием гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Россия и Китай.

Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, и способны маневрировать во время полета, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

Белый дом охарактеризовал опасность воздушных атак как "самую катастрофическую угрозу, стоящую перед Соединенными Штатами".

В настоящее время у США нет интегрированной системы перехвата масштабных ударов межконтинентальными баллистическими ракетами, запущенными из России или Китая, хотя и способны сбить относительно небольшое количество ракет, которые Северная Корея могла бы выпустить по территории США.

Что известно о проекте

В администрации заявили, что к концу срока полномочий Трампа система "Золотой купол" будет готова защищать Северную Америку от современных угроз. По сути, это сеть систем обнаружения, датчиков и перехватчиков, предназначенных для сбивания дронов и ракет, приближающихся к США, даже тех, что запускаются из космоса.

Иллюстрация "Золотого купола".

"Золотой купол" частично вдохновлен известной израильской системой "Железный купол", в разработке которой участвовали США. Однако стоит отметить, что израильская система предназначена для защиты от ракет малой дальности, а не от залпов ракет большой дальности, движущихся с большой скоростью на начальном этапе полета.

Трамп позиционирует систему "Золотой купол" как результат программы, начатой президентом Рональдом Рейганом в 1980-х годах и широко известной под названием "Звездные войны".

Однако "Золотой купол", вероятно, будет чрезвычайно дорогим. Правительство США запросило 1,5 триллиона долларов на военный бюджет в 2027 финансовом году, частично для финансирования "Золотого купола". Это более чем на 40% превышает текущий оборонный бюджет, а США и так являются страной, которая тратит больше всего средств на оборону в мире.

Как писал OBOZ.UA, в прошлом году стало известно, что в США активно работают над усовершенствованием системы противовоздушной и противоракетной обороны "Золотой купол", стремясь увеличить ее автономность с помощью искусственного интеллекта. Это должно позволить сократить количество персонала, необходимого для управления системой, и повысить эффективность ее работы.

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СШАПВОПит Хегсет
Редакционная политика