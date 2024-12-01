Самолеты, вертолеты и иранские дроны: появились видео с трофеями сирийских повстанцев после бегства сил Асада

В Сирии повстанцы продолжают наступление и расширяют территории своего контроля. На занятых ими аэродромах удалось захватить самолеты, вертолеты, радары, а также иранские беспилотники.

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Соответствующие видео появились, в частности, в Telegram-канале военного обозревателя Игаля Левина. На них видно, что солдаты сирийского диктатора Башара Асада, кроме техники, покинули целые оружейные комнаты.

"Сирийские повстанцы захватили на занятых ими аэродромах самолеты, вертолеты, радары, а также иранские беспилотники. По крайней мере, точно можно наблюдать один – это Ababil-3. Теперь нужны турецкие специалисты, чтобы привести все это в божий и рабочий вид", – отмечено в комментарии.

Кроме того, в "наследство" от врага повстанцам также достались оружейные комнаты, заполненные десятками автоматов.

"Солдаты Асада убегали так быстро, что покидали не только технику в ангарах и на поле боя, но даже эти оружейные комнаты. Для этого специалисты точно уже не понадобятся – повстанцы все это быстро пустят в ход", – написано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Башара Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, уже захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии. Это стало первым большим наступлением оппозиционных сил за последние четыре года.

В ответ на атаки сирийская армия совместно с российскими военными подняла авиацию для нанесения ударов по позициям повстанцев. Однако оппозиция активно использует ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы), нанося значительные потери российским самолетам.

Оппозиционные силы продолжают продвижение, а также захватывают пленных и уничтожают российских спецназовцев, оккупировавших часть Сирии с разрешения Асада.

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