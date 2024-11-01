В Малайзию я прилетел 4 дня назад из Южной Кореи. Куда летал в очередной попытке найти партнеров/инвесторов в завод переработки мусора (тпв) в Киеве…

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Но ведь пост не об этом.

Факт #1. ВВП Кореи на душу населения после окончания войны в 60-х годах был около 120$, а сейчас близок к 40.000$ на человека. Что делает их одной из самых эффективных наций на планете.

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Факт #2. Корейські президенти і премʼєри не стали мультимільйонерами, а один з екс президентів (жінка, доречі) отримала 25 річний термін увʼязнення за корупцію і зловживання владою. По факту відсиділа лише 5 років, потім звільнили. Але залишилася disgraced person, опозореною по нашому.

Ці два факти між собою мені здаються повʼязаними.

Ну і обіцяв трохи цитат з Аристотеля 2300 річної давнини. Він не дуже жалував як поганоосвічений народ, простолюдинів так і диктаторів-демагогів, які легко маніпулюють цим народом у власних інтересах. Найкращим вважав створення середнього класу. Людей, які не зіпсовані розпустою і багатством, але відповідальні власники своєї приватної землі і мають час на громадську активність, не весь час зайняті фізичною працею. А також ОЗБРОЄНІ.

Висновки робимо самостійно.

Українська влада заграє з плебсом і зневажає приватний бізнес. Типічні демагоги і корупціонери. Середній клас емігрував або збіднів або призваний до армії. Чиновники, бюджетники, силовики - електоральна база диктатур. Державна власність домінує над приватною. ЗМІ максимально монополізовані. Про озброєння громадян і існування незалежного середнього класу - влада навіть думати не хоче…

Запитання в студію: навіщо вільним країнам Заходу підтримувати одну диктатуру у боротьбі з іншими?! Вочевидь, Україна навіть близько не відповідає соціо-політичному устрою європейських демократій, наша влада куди більше скидається на кальку Білорусі.

Нам допомагають виключно аби:

- війна не прийшла на їх територію

- не допустити відновлення СРСР і не створити прецеденти перерозподілу і нових воєн

Короче, через геополітику, а не через спільні цінності. Бо поки корумповані політики не покарані, а система судочинства і правоохорони залишається основним мафіозним утворенням - цінності в нас з європейцями різні. І точка.