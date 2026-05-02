Русская православная церковь официально зарегистрировалась в африканской Демократической Республике Конго. Это религиозное развитие может быть проявлением появления разветвленной религиозной сети в странах Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Теперь там будет действовать патриарший экзрахат Африки, который также может вербовать африканцев на войну против Украины.

Отмечается, что такая динамика продвижения Русской православной церкви в африканской стране четко накладывается на геополитическую стратегию разворота России в сторону глобального Юга.

В то же время религиозная структура в этом контексте выступает как инструмент "мягкой силы", который должен легитимизировать российское присутствие в регионе.

"Таким образом церковная политика синхронизируется с государственной. москва продолжает расширять свое присутствие в Африке, используя церковь как элемент гибридного влияния", – говорят в ЦПД.

Созданный РПЦ африканский православный экзархат, как отмечается, фактически выполняет функцию идеологического отдела, который готовит почву для экономического и военного сотрудничества с Россией.

Кроме того, созданная церковная инфраструктура может использоваться как дополнительный канал для вербовки конголежцев на войну против Украины.

Заметим, что в конце 2021 года Священный синод РПЦ создал патриарший экзархат Африки, под руководством архиепископа Леонида Клинского. В течение 2022-2025 годов церковь расширила свое присутствие как минимум до 34 стран континента. В начале февраля 2026 года правительство Кении публично призвало Россию прекратить вербовочную кампанию.

Тогда один из членов РПЦ в Найроби заявлял, что церковь якобы отправляет студентов на обучение в Россию, однако заверил, что ни один из них якобы не поступил в армию. Он также отрицал наличие злого умысла в организации поездок.

Напомним, ранее стало известно, что африканский экзархат Русской православной церкви организовал схему вербовки граждан кенийцев для участия в войне против Украины. Юношам предлагали оплаченный выезд в Россию якобы для обучения, но по прибытии у них изымали документы и отправили на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Южно-Африканской Республике 39-летняя радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом по обвинению в вербовке местных жителей для участия в войне против Украины на стороне ВС РФ. Следствие установило, что ей удалось завербовать по меньшей мере четырех мужчин.

