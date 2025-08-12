Россия 'уже выиграла' войну: Орбан отличился новым скандальным заявлением

Россия "выиграла" в войне против Украины, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Западу нужно признать это, и вопрос в том, что произойдет после.

Видео дня

Своим мнением скандальный правый политик поделился в интервью YouTube-каналу Patriot в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Агентство Reuters напомнило, что Орбан давно подвергается критике за связи его правительства с Россией и противодействие военной помощи Украине.

Виктор Орбан раскритиковал коллег из ЕС и "объявил" россиян "победителями"

По мнению премьера, Европа отказывается признать, что исход российско-украинской войны уже решен.

"Мы сейчас говорим так, как будто это ситуация открытой войны, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", – утверждает Орбан.

"Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и к чему все это приведет", – продолжил он.

Глава венгерского правительства заявил, что европейцы могли бы договориться с Путиным при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, но упустили эту возможность.

"Если вас нет за столом переговоров, вы в меню", – сказал Орбан.

Он объяснил, что его государство стало единственным в ЕС, которое не поддержало совместное заявление на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поскольку этот призыв якобы выставляет Европу "смешной и жалкой".

"Когда два лидера садятся за стол переговоров друг с другом, американский и российский... и вас туда не приглашают, вы не бросаетесь к телефону, не бегаете вокруг, не кричите извне", – уколол своих коллег премьер-министр.

Журналисты Reuters сделали важную ремарку: "Венгрия, которая получает большую часть своих энергоносителей из России, отказалась поставлять оружие Украине, а Орбан также решительно выступает против членства Украины в ЕС, заявляя, что это нанесет ущерб венгерским фермерам и экономике в целом".

Как писал OBOZ.UA, паралельно с новыми скандальными заявлениями Виктора Орбана в Венгрии набирает обороты скандал вокруг роскошного имения семьи венгерского премьер-министра. Настоящий замок стоимостью не менее 30 млн евро нашли в городе Хатван: на территории растут пальмы, есть несколько бассейнов и бальный зал, а также пасутся зебры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!