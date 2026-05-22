Россия расширяет свои возможности: в ISW объяснили, что стоит за ядерными учениями в Беларуси

21 мая завершились совместные ядерные учения России и Беларуси. В минобороны РФ заявили, что в ходе учений белорусские войска отрабатывали оснащение и перемещение ядерных боеприпасов и пусковых установок для баллистической ракетной системы "Искандер-М", их доставили на территорию Беларуси из России.

Эти учения показали, что возможности Москвы по использованию Беларуси как плацдарма для будущих военных операций выросли, а контроль над этой страной со стороны РФ стал тотальным. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Второй этап этих учений ядерных сил проходил под председательством российского диктатора Владимира Путина и его белорусского "коллеги" Александра Лукашенко.

Согласно заявлению министерства обороны РФ, российские войска доставили ядерные боеприпасы в Беларусь, абелорусские войска отрабатывали получение, оснащение и перемещение специализированных боеприпасов и пусковых установок для баллистической ракетной системы "Искандер-М".

Также в МО РФ заявили, что учения включали запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с Государственного испытательного космодрома Плесецк, гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Баренцева моря, межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" с подводной атомной стратегической подводной лодки, крылатых ракет с самолета Ту-95МС, гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31 и ракеты "Искандер-М" с полигона Капустин Яр.

Согласно официальным российским заявлениям, в ракетных пусках участвовали подразделения Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации (Воздушно-космических сил России), а также Ленинградского и Центрального военных округов.

Путин заявил, что Россия и Беларусь планируют провести двухлетние учения "Щит Союза" в 2027 году. Следующие учения "Щит Союза" могут впервые включать ядерный компонент.

"Учения с российским ядерным оружием, размещенным на территории Беларуси, подчеркивают, насколько Россия фактически поглотила Беларусь. В Конституции Беларуси ранее отмечалось, что она является безъядерным государством, но Беларусь в 2022 году внесла изменения в основной закон, отказавшись от нейтралитета и безъядерного статуса – вероятно, под давлением Кремля и его влиянием на принятие решений в Беларуси. Эти учения отражают уменьшение суверенитета Беларуси и расширение возможностей России использовать Беларусь как плацдарм для будущих военных операций", – отметили в ISW.

Как рассказывал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал совместные российско-белорусские учения по боевому применению ядерного оружия. Он сказал, что любые учения являются сигналом для Европы и НАТО.

О начале масштабных учений воинских частей по применению ядерного потенциала Беларусь объявила 18 мая. Россия подтвердила планы их проведения на следующий день.

