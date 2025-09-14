'Россия продолжает провоцировать!' Глава МИД Чехии отреагировал на провокацию с дронами

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал инцидент с российским дроном в Румынии. По его словам, Россия продолжает провоцировать и должна заплатить конкретную цену за такие действия против НАТО.

Видео дня

Об этом дипломат написал в соцсети X. Он также не верит, что это были российские "ошибки".

Чехия поддерживает дальнейшие санкции против России

"Россия продолжает провоцировать. Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", – отметил Липавский.

Что предшествовало

Во время ночной атаки России против Украины 14 сентября один из российских дронов нарушил воздушное пространство Румынии. Его перехватили два истребителя F-16 и сопровождали дрон до тех пор, пока он не вернулся на территорию Украины. Всего поднимали в небо четыре истребителя, но вражеский БпЛА беспрепятственно кружил над страной в течение почти часа.

Официальный Бухарест считает действия России "неприемлемыми и безрассудными" и принимает меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

Накануне, вечером 13 сентября, из-за российских дронов в Польше закрывали аэропорт Люблина, а в Румынии объявляли тревогу. В Польше, как и в Румынии, также поднимали в воздух истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что действия России указывают на отсутствие у Кремля настоящего желания мира. По ее словам, вторжение БПЛА в Польшу и неоднократные попытки РФ проверить красные линии в странах-членах НАТО разоблачают расхождение между заявлениями Москвы и ее поступками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!