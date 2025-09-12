'Нужно смотреть на то, что они делают, а не говорят': глава МИД Румынии сомневается в желании мира Россией

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что действия России указывают на отсутствие у Кремля настоящего желания мира. По ее словам, вторжение БПЛА в Польшу и неоднократные попытки РФ проверить красные линии в странах-членах НАТО разоблачают расхождение между заявлениями Москвы и ее поступками.

Видео дня

Об этом дипломат рассказала в интервью Bloomberg. Она отметила, такие действия РФ побуждают Румынию и другие страны Восточной Европызначительно увеличивать расходы на оборону.

Нужно смотреть на то, что делает Россия

"Когда речь идет о России, нужно смотреть на то, что они делают. Это то, что мы – Румыния, Польша и некоторые другие страны – очень хорошо знаем, и я думаю, что остальной мир все лучше это понимает", – подчеркнула Цою.

Румыния, как член НАТО, регулярно поднимает истребители для контроля за границей с Украиной во время российских ударов, которые происходят почти каждую неделю. При этом обломки дронов падают и на ее территорию.

Цою отметила, что количество российских атак только растет: "Мы не видим уменьшения их атак, наоборот".

Зато Европа, по словам дипломата, должна подготовить на "то время, когда это будет необходимо" оборонительные и сдерживающие возможности, а также постоянную поддержку украинских военных и самих украинцев.

Румыния планирует модернизировать армию и усилить безопасность

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна готова действовать по примеру Польши в случае подобных инцидентов, например атака российских дронов. Также Бухарест получит второй по величине пакет финансирования из нового фонда ЕС для оборонных инвестиций.

По словам Цою, Румыния планирует использовать почти 17 млрд евро (19,9 млрд долларов) для модернизации армии, усиления безопасности в Черном море и создания логистической инфраструктуры, которая в будущем может стать центром восстановления Украины.

Борьба с гибридными атаками РФ

Кроме военной угрозы, Румыния сталкивается с гибридными атаками со стороны Москвы. Общество, по словам Цою, остается уязвимым и глубоко поляризованным к цифровым манипуляциям.

Дипломат призвала ЕС разработать совместные подходы противодействия дезинформации, в частности внедрить более жесткие меры в отношении платформ Meta и TikTok.

Румынская чиновница подчеркнула, что 27 стран блока должны донести до администрации президента США Дональда Трампа важность борьбы с дезинформацией не только с точки зрения безопасности, но и экономической целесообразности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии заявили о готовности присоединиться к гарантиям безопасности для Украины на фоне разговоров о возможном завершении российско-украинской войны. Бухарест не готов направлять свои войска на украинскую территорию, однако рассматривает другой вариант собственного вклада в поддержку прочного мира в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!