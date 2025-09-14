Румынские ВВС перехватили российский дрон в своем воздушном пространстве

Во время ночной атаки России против Украины 14 сентября один из российских дронов нарушил воздушное пространство Румынии. Его перехватили два истребителя F-16, однако не сбили: пилоты сопровождали дрон до тех пор, пока он не вернулся на территорию Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою. Она подчеркнула, что официальный Бухарест считает действия России "неприемлемыми и безрассудными" и принимает меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

Что известно

По словам Оаны Цою, во время нарушения российским дроном воздушного пространства Румынии ночью 14 сентября в небо подняли сразу четыре истребителя. Впрочем, вражеский БпЛА беспрепятственно кружил над страной в течение почти часа: попыток сбить его осуществлено не было.

"Румынские ВВС перехватили российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Румынии вблизи Дуная. Два истребителя F-16 с 86-й авиабазы отслеживали его, пока он не покинул наше воздушное пространство через 50 минут, не нанеся никакого вреда и разрушений, а два союзных немецких истребителя Eurofighter также были наготове в воздухе, следя за ситуацией", – отметила руководительница румынской дипломатии.

Коллега Оаны Цою по правительству, министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN похвастался тем, что румынские истребители "были близки к сбиванию" российского дрона, но в конце концов просто позволили ему улететь обратно в Украину.

"Его не сбили, радары зафиксировали его и увидели, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты взлетели и увидели его, они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, и в какой-то момент он полетел в Украину. Это информация, которую мы имеем на данный момент. Дрон покинул воздушное пространство, вернувшись в Украину", — заявил чиновник.

Глава МИД в свою очередь подчеркнула, что несмотря на то, что российский дрон не навредил населению страны, Бухарест считает действия России "неприемлемыми и безрассудными".

"Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности. Мы постоянно контактируем с нашими партнерами и союзниками из ЕС и НАТО по провокациям России, включая эту последнюю. Нам нужно эффективно увеличить цену откровенно незаконных и провокационных действий России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО "Восточный страж". Я также подниму вопрос действий России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая международное сообщество к строгому соблюдению санкций", – написала Цою в своем аккаунте в сети Х.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 13 сентября из-за российских дронов в Польше закрывали аэропорт Люблина, а в Румынии объявляли тревогу. В Польше, как и в Румынии, также поднимали в воздух истребители.

