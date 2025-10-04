Россия использует собственных 'агентов и шпионов', чтобы терроризировать ЕС дронами, – Кислица

Россия применяет собственных агентов и шпионов для проведения диверсий с помощью дронов в странах ЕС. Атаки беспилотников на европейские страны являются хорошо спланированными и имеют целью "перейти границы дозволенного".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью газете The Guardian. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин получает удовольствие, демонстрируя свою силу перед Западом.

Дальнейшие действия России зависят от того, проявят ли Европа и администрация Трампа коллективную решимость. Без решительного трансатлантического ответа Путин, по его прогнозам, "продолжит эскалацию", осуществив новые действия, направленные на дезорганизацию и парализующую деятельность на континенте.

В последние недели Россия переправляла в Польшу беспилотники-приманки и направляла истребители, которые нарушали воздушное пространство Эстонии. Инциденты с беспилотниками, которые ограничивали полеты в аэропортах Мюнхена и Копенгагена, вызвали опасения относительно причастности России. Москва отрицает свою причастность.

Это свидетельствует об активности российских агентов, которых Кислица назвал "консервами" – секретными структурами, которые Москва может активировать при необходимости.

Кислица сказал, что, по его мнению, европейские лидеры в целом осознали угрозу, но добавил, что многие другие, включая экспертов и специалистов в Западной Европе, еще не осознали ее. По его словам, необходимо более широкое образование, чтобы распространять эту информацию перед безжалостным и "беспринципным противником".

"Многие политики до сих пор держат в голове шаблоны и алгоритмы прошлого века, когда война означала построение пехоты и наступление танков. В XXI веке не нужны танки, чтобы поставить на колени технологически развитые страны. Кибервойна — реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Грамотное использование беспилотников, эффективнее, чем ядерная бомба", - сказал Кислица.

Кислица заявил, что отношения Украины с администрацией США улучшились с весны, когда Дональд Трамп раскритиковал Зеленского во время встречи двух лидеров в Овальном кабинете в феврале. Отношение Вашингтона к войне "осторожное", поскольку там все больше осознают, что Путин является главным препятствием на пути к миру.

В последние месяцы Украина проводит все более успешную кампанию по подрыву российской нефтедобычи, нанося дальние удары с использованием самодельных беспилотников. По данным The Wall Street Journal, на этой неделе США согласились поделиться разведданными, чтобы помочь Киеву координировать атаки на цели в глубине России.

Однако в целом Трамп сделал мало конкретных шагов для давления на Москву. На вопрос о том, были ли угрозы президента США риторическими или реальными, Кислица ответил: "Трамп имеет в руках большую палку. Это уже достижение. Мы не должны недооценивать это. Люди забывают, где мы были полгода назад".

Заместитель министра иностранных дел предположил, что ход войны меняется в пользу Украины, несмотря на то, что российские войска продолжают продвигаться, пусть и медленно, на некоторых участках фронта. Он сослался на позитивные изменения в Вашингтоне, "более серьезные" обсуждения в Европе и на то, что России не удалось достичь военного прорыва во время своего летнего наступления.

Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал отношение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, в системе координат Трампа Москва до сих пор воспринимается как сторона, с которой следует договариваться "через позитив".

Также Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя позиция США по завершению войны против России базируется на стремлении реализовать "самый дешевый сценарий". По его словам, в американской политической логике победа Украины может рассматриваться как опасный прецедент.

