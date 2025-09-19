Россия и Вьетнам создали тайную схему расчетов за поставки оружия, чтобы избежать санкций – АР

Россия и Вьетнам разработали схему, по которой Вьетнам покупает российское вооружение в кредит, а затем погашает этот долг за счет части прибыли с совместного нефтяного предприятия, избегая прямых международных денежных трансферов. Такой метод позволяет сохранять финансовые потоки скрытыми даже при ужесточении санкций.

По данным Associated Press, согласно внутренним вьетнамским документам, Вьетнам покупал танки, фрегаты и истребители у Москвы, а затем рассчитывался через свою долю в прибылях совместного нефтяного предприятия в Сибири. Эти операции не проходят через систему SWIFT или международные банки — что, как отмечают документы, делает их труднодоступными для постороннего контроля.

Схема, занимающая нефтегазовую часть сделки

Документы показывают, что ключевым элементом сделки является совместное предприятие в Сибири, доходы от которого направляются на оплату военных контрактов России. Таким образом Вьетнам избегает передач денег наличными через международные финансовые каналы.

Причины и риски для обеих сторон

США и ЕС уже усилили санкционное давление на Москву из-за войны в Украине, и эта схема является ответом на угрозу блокад или ограничений. Но участие России и Вьетнама в таком соглашении несет риск вторичных санкций или дипломатического напряжения.

Больший контекст стратегической дипломатии

В то же время Вьетнам стремится укрепить отношения с Западом, особенно с Соединенными Штатами, в качестве баланса против роста влияния Китая в регионе. Но его зависимость от российского оружия и важные оборонные контракты могут осложнить международную репутацию и политическую позицию.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии серьезными последствиями, если они продолжат покупать российскую нефть. Большинство стран Европы уже существенно сократили импорт нефти и газа из РФ, однако ситуация пока остается проблемной со стороны этих стран.

Также OBOZ.UA сообщал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил, что "адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели", и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

