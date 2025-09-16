'Все зависит от них': сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями из-за покупки российской нефти

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии серьезными последствиями, если они продолжат покупать российскую нефть. Большинство стран Европы уже существенно сократили импорт нефти и газа из РФ, однако ситуация пока остается проблемной со стороны этих стран.

Грэм также поддержал требование президента США Дональда Трампа к европейским партнерам прекратить закупку российской нефти. Об этом политик написал в соцсети X.

Сенатор Грэм резко высказался о закупке российской нефти

По словам сенатора, хорошая новость заключается в том, что Европа все же существенно сократила свои закупки российской нефти и газа.

"Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмут на себя обязательства помочь нам прекратить это кровопролитие. Если нет, то последствия должны быть и будут", – подчеркнул Грэм.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп 13 сентября говорил о том, что готов ввести "серьезные санкции", однако только после того, когда "все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое", а также прекратят покупать российскую нефть.

"В любом случае я готов, когда вы будете готовы. Только скажите когда", – написал он в обращении в соцсети.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания в отношении санкций против РФ. Киев рассчитывает на сильные шаги партнеров и санкционное давление – один из шагов к миру.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине может завершиться уже через 2-3 месяца, если европейские страны активнее ограничат доходы России от продажи нефти. Он подчеркнул, что США не будут вводить дополнительные пошлины на товары из Китая, пока Европа не сделает свой вклад в уменьшение доходов Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил, что "адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели", и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

