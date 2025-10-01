Россия и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, обвинив Украину – ISW

Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше, в которых планируют обвинить Украину. Речь идет о намерениях агрессора атаковать польскую критическую инфраструктуру.

По привычке, свои намерения Россия уже "анонсировала", взявшись информационно готовить почву для операции под чужим флагом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно о вероятных планах агрессора

С "анонсом" вероятных будущих диверсий накануне, 30 сентября, выступили в российской службе внешней разведки. Там выдали, что Украина якобы готовит "атаку под чужим флагом" на критическую инфраструктуру Польши, в которой "обвинит Россию и Беларусь".

"Исполнителями" в СВР РФ "назначили" не только Главное управление разведки Министерства обороны Украины, но и польскую разведку. Разведчики двух стран якобы планируют отправить в Польшу "диверсионно-разведывательную группу", состоящую из россиян и белорусов из Легиона "Свобода России" и полка Кастуся Калиновского, которые воюют на стороне Украины.

Эти "диверсанты", по версии российской внешней разведки, якобы будут "захвачены" польскими разведчиками и публично, в ходе пресс-конференции, "признаются", что являются российскими и белорусскими спецназовцами. Все это, говорят в государстве-агрессоре – чтобы "обвинить в инциденте Россию и Беларусь".

Такого хитрого "плана" российской СВР показалось мало, поэтому они анонсировали еще и "одновременную атаку на критическую инфраструктуру Польши", за которой якобы будут стоять украинцы – и все для того, чтобы "повысить общественный резонанс".

Россияне также пожаловались, что Украина якобы пытается воспользоваться недавним нарушением воздушного пространства НАТО российскими дронами для "разжигания антироссийских настроений в Польше", ускорения "эскалации войны" и "подстрекательства европейских стран к вступлению в войну" на стороне Украины.

Озвучивание СВР РФ таких сногсшибательных "сценариев", предположили в ISW, могло произойти по прямому приказу из Кремля. Цель вброса очевидна: это не что иное, как попытка "избежать ответственности за возможную будущую диверсионную операцию России и Беларуси против Польши".

"Кремль часто использует СВР для распространения необоснованных обвинений в неизбежных атаках в рамках дезинформационных кампаний, направленных на ослабление поддержки Украины и сеяние сомнений относительно характера собственных провокаций России против стран-членов НАТО. Кремль, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить Украину в будущих атаках, которые сама Россия может осуществить против Польши или других стран НАТО", – отметили аналитики.

Они также напомнили, что к похожей тактике Россия прибегала буквально на днях, когда обвинила 26 сентября в недавних вторжениях своих дронов в воздушное пространство Польши и Румынии Украину. Москва пытается сформировать впечатление, что Киев отчаянно стремится "разжечь войну между НАТО и Россией".

Не остановило Кремль даже то, что Варшава и Бухарест публично приписывали эти вторжения именно России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша хотела дать убежище украинцу, которого обвиняют в причастности к подрыву "Северных потоков". В стране заявили, что гражданин нашего государства, подорвавший способность агрессора зарабатывать на продаже своих энергоресурсов, для Польши является не преступником, а героем.

