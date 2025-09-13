Задействовано меньше войск: в ISW указали на нюанс с учениями 'Запад-2025' и объяснили, что стоит за заявлениями России и Беларуси

С 12 сентября стартовали первые за время полномасштабной российско-украинской войны совместные военные учения РФ и Беларуси. И в "Запад-2025" задействовано значительно меньше личного состава, чем это было в 2021 году, когда такие учения проходили в последний раз.

В ходе учений российские и белорусские войска должны отработать "операции по противовоздушной и наземной обороне" и "очистку территории от вражеских войск и проведении контрнаступательных операций". О том, как проходит "Запад-2025" и несут ли эти учения угрозу для Украины и Европы, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

"Запад-2025": где проходят и какая цель заявлена

Первые после начала полномасштабного нападения РФ на Украину совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" стартовали с 12 сентября и продлятся до 16 сентября. Местами проведения определены Витебская, Минская и Гродненская области Беларуси, а также Балтийское и Баренцево моря.

По словам белорусских военных чиновников, в ходе учений войска РФ и Беларуси используют 227 общевойсковой полигон в Борисове Минской области.

О запланированном ходе учений в день их начала начальник Генерального штаба и первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил: они будут проходить в два этапа. Первый предусматривает отработку операций противовоздушной и наземной обороны, на втором же этапе войска двух государств будут учиться "очищать территорию от вражеских войск и проводить контрнаступательные операции".

Сколько войск задействовано в учениях "Запад-2025"

Белорусские и российские официальные лица публично не озвучивали, сколько военнослужащих участвует в учениях.

Зато начальник Второго оперативного управления Литвы полковник Миндаугас Мазонас еще 25 августа сообщил, что в целом участие в "Запад-2025" будут принимать около 30 тыс. российских и белорусских военнослужащих. И только 8 тыс. из них фактически будут находиться в Беларуси: 2 тыс. россиян и 6 тыс. белорусских солдат.

По данным ISW, подразделения российской 4 танковой дивизии (в частности, 423-й мотострелковый полк, 2-ю гвардейская мотострелковая дивизия и 71-я мотострелковая дивизия), прибыли в Беларусь для участия в учениях в мае и августе этого года.

Между тем подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии в начале сентября участвовали в совместных военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на севере Беларуси, однако остались ли они там для участия в "Запад-2025"– неизвестно. Упомянутая дивизия, уточнили аналитики, по меньшей мере с апреля 2023 года была задействована в районах городов Часов Яр и Бахмут в Донецкой области.

Со стороны Беларуси к участию в учениях привлечены подразделения19-й белорусской механизированной бригады, 120-й механизированной бригады, 336-й ракетно-артиллерийской бригады и 116-й штурмовой авиабазы, а также другие неуказанные подразделения Северо-Западного и Западного оперативных командований, Воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

"Россия и Беларусь традиционно проводили совместные учения "Запад" раз в два года, но отменили учения "Запад-2023", вероятно, из-за потребности России в оборудовании и человеческих ресурсах для войны в Украине. Учения "Запад-2025" заметно меньше по размеру, чем учения "Запад-2021", в которых участвовали примерно 200 тыс. российских и белорусских военнослужащих", – подчеркнули аналитики.

Изменение риторики

В ISW также обратили внимание на то, что в контексте совместных учений РФ и Беларуси риторика белорусских и российских чиновников, крайне воинственная еще месяц назад, сейчас существенно "смягчилась".

Так, еще в начале августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что учения "Запад-2025" будут сосредоточены на применении ядерного оружия и ракет "Орешник" в ответ на милитаризацию западных и северных границ Беларуси и в рамках стратегического сдерживания.

Зато в последние дни белорусские чиновники значительно смягчили свою риторику. Аналитики связывают это с ростом напряженности с НАТО из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Так, секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович 12 сентября заявил, что учения "Запад-2025" имеют "чисто оборонный характер" и что их цель — "проработать вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности Союзного государства".

Вольфович также утверждал, что Россия и Беларусь перенесли учения "глубоко вглубь" Беларуси, "далеко от государственных границ", и убеждал, что белорусские военные сообщили Западу о своих планах относительно учений.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что учения "Запад-2025" "не направлены против кого-то", но России и Беларуси необходимо практиковать интеграцию сил.

"Эти заявления являются заметным отклонением от предыдущих комментариев перед учениями "Запад-2025" . ISW продолжает оценивать, что Россия не стремится к ядерной эскалации, и что использование Россией ядерного оружия остается маловероятным. Россия и Беларусь могут оценить, что усилия по ядерному бряцанию оружием были бы неразумными из-за развития реакции НАТО на вторжение дронов 9-10 сентября", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал: накануне начала совместных российско-белорусских военных учений стало известно, что Германия усилит патрулирование восточной границы НАТО.

А еще в начале августа на фоне предстоящих учений эта страна перебросила истребители в Польшу.

