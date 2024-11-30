Участие Северной Кореи в войне России с Украиной затрагивает вопрос изменения концепции помощи украинцам со стороны Южной Кореи. После того, как Сеул обвинил Северную Корею в направлении войск для поддержки сил Москвы, южнокорейский президент Юн Сук Йоль заявил: "Хотя мы придерживаемся принципа прямого неснабжения летального оружия, мы можем пересмотреть эту позицию более гибко в зависимости от действий северокорейских сил".

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Чи здатна поява північнокорейських солдатів на фронті, що вже підтверджується з багатьох джерел, змінити хід війни? Очевидно, що саме на це дуже розраховує Путін. Москва за будь-яку ціну прагне досягти корінного перелому у війні. Адже попри те, що в останні місяці російським окупантам вдалося здобути деякі локальні успіхи на Донбасі, про значні зміни говорити наразі не можна було.

Однак минулого місяця з’явилося щось нове, що могло змінити карти у цій кривавій грі Москви. Ще наприкінці жовтня у південнокорейських та світових ЗМІ почастішали повідомлення про присутність солдатів з КНДР у Росії. Йдеться про понад 10 тисяч осіб. За даними Defense Intelligence Agency (DIA), військової розвідки Південної Кореї, "існує ймовірність, що деякі передові підрозділи були відправлені на фронт".

Хоча згідно з іншими джерелами, не так давно 3 тисячі північнокорейських солдат таємно перевезли на цивільних вантажівках із Далекого Сходу Росії до Курської області, а потім розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону. Водночас за іншими даними, невелику частину військових Кім Чен Ина вже було випробувано на лінії зіткнення на Курщині, і більшість із них ЗСУ успішно ліквідувала.

Після появи на фронті північнокорейських військ, війна між Російською Федерацією та Україною переходить в інший формат, і тепер вже більше не стосуватиметься лише росіян та українців. Московити від лютого 2022 втратили понад 700 тисяч чоловік, тож Путін дуже розраховує, що військові угрупування з КНДР допоможуть йому добитися перемоги. Україна опинилася в нерівній ситуації з Росією: на її боці не воює жоден солдат наших західних союзників, а Москва залучила іноземні війська.

Можна припустити, що ці 10 чи 12 тисяч північнокорейських найманців з КНДР – лише пробний тест для Москви та Пхеньяну, щоб з’ясувати, якою може бути ефективність терористів з КНДР під час російсько-української війни. І тепер дуже важливо якомога швидше утилізувати це поповнення молодшого Кіма.

У разі, якщо це удасться зробити швидко і оперативно, в Пхеньяні мусять задуматися над тим, чи варто їм взагалі продовжувати брати участь у цій кривавій авантюрі. Адже зрозуміло, що за таємними домовленостями Путіна і Кім Чен Ина, цією кількістю північнокорейських військ вони не збиралися обмежувати. І це лише був початковий етап.

Не виключено, що далі за домовленостями – кількість військ КНДР мала б бути збільшена десь у 10 разів, до 120 тисяч чоловік. На те, що це може бути саме так, вказує той факт, що Північна Корея направила для допомоги Російській Федерації цілого генерал-полковника Ким Йон Бока. А це абсолютно не відповідає потребам командування 12-тисячним контингентом найманців. До того ж, не варто забувати, що Ким Йон Бок є заступником начальника генерального штабу армії КНДР, а також персоною наближеною до самого диктатора Кім Чен Ина.

Можна спрогнозувати, що цей генерал-полковник, разом з іншими північнокорейськими військовими, мусив готувати базу для прийому набагато більш чисельного контингенту, і вони є першою хвилею військ КНДР виділених для допомоги Путіну.

Підтвердження Сполученими Штатами і НАТО прибуття північнокорейських військ до Росії та можливість відправлення Південною Кореєю зброї в Україну підштовхують проаналізувати динаміку процесу, який викликаний залученням режиму Кім Чен Ина у війну Росії в Україні та ймовірністю кардинального збільшення військової допомоги українцям з боку Південної Кореї. З іншого боку – цей факт відкриває додаткові можливості для ескалації не тільки конфлікту між КНДР та Південною Кореєю, а й для розвитку нових міжнародних криз.

Нині Південна Корея, як і Україна, відчуває найбільшу для себе загрозу від розвитку відносини між Росією та КНДР. Тепер президент Південної Кореї Юн Сук Йоль фактично готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту безпеки Корейського півострова, включаючи більш тісну співпрацю з Україною. Тим більше, якщо Росія та КНДР будуть і далі нагнітати воєнну ескалацію. Тому південнокорейський президент заявив, що готовий зробити свою внутрішню політику більш гнучкою щодо заборони надсилати зброю країнам, які беруть участь у конфліктах.

Досі Республіка Корея в підтримці Українській державі обмежувалась тільки надсиланням гуманітарної допомоги та не летальної зброї. Проте після вступу Північної Кореї у російсько-українську війну, поточна ситуація має великі шанси докорінно змінитися. Однак Південна Корея є демократичною і правовою державою, тож подібні позитивні зміни для України мусять бути оформленими законодавчо.

Справа ускладнюється тим, що для прийняття такого рішення президенту Юн Сук Йолю буде непросто внести поправки до чинної заборони. Рішення такого масштабу вимагало б законодавчих змін, які в південнокорейській системі обов’язково мали б пройти через схвалення Національної асамблеї Південної Кореї, яка зараз перебуває під контролем опозиції.

Крім того, існує ймовірність, що сам офіційний Сеул не зовсім готовий до критичного погіршення взаємин із Москвою. Тим більше, що звідти вже почали залякувати жорсткими наслідками для безпеки Південної Кореї. Оскільки ця підтримка України нібито здатна загрожувати Росії та її громадянам.

Таким чином, відправлення південнокорейського озброєння Україні може відбуватися не прямо, а через наших союзників. Між Сеулом і Києвом вже існує спільне рішення посилити співпрацю на багатьох рівнях і, перш за все, збільшити обмін розвідувальною інформацією. Зараз Сеул розглядає можливість відправлення до України військовослужбовців для розвідувальних цілей, щоб правильно оцінити операції Північної Кореї, вивчити їх тактику та взяти участь у допитах будь-яких північнокорейських військових, котрі будуть захоплені у полон.

Для початку Республіка Корея може допомогти Україні, організувавши кампанію психологічної війни, котра буде спрямована на те, щоб підштовхнути солдат північнокорейської армії до дезертирства. У зв’язку з цим група з двохсот північнокорейських біженців, колишніх солдат КНДР, офіційно попросили Київ та Сеул відправити їх на європейську територію, щоб схилити своїх співвітчизників здатися в полон.

Обережні, але потенційно дієві кроки Сеулу можуть подіяти як фактор стримування для КНДР, щоб вона вирішила не збільшувати своє втручання в російсько-українську війну. Однак відправка розвідувального персоналу може призвести до виникнення ризикової ситуації, якщо представники КНДР та Республіки Кореї опиняться один проти одного на лінії зіткнення. Саме такої ситуації прагнуть уникнути в Сеулі, оскільки тоді може реалізуватися один із найбільш тривожних сценаріїв, коли буде спровоковане зародження на чужій землі проксі-війни між претендентами на Корейський півострів.

Наразі можна розглянути чотири вірогідні варіанти діяльності військ КНДР в Росії або Україні.

Перший варіант: північнокорейські військові є просто техніками з матеріально-технічного та інженерного забезпечення, присутніми в тилу конфлікту, щоб забезпечити технічну підтримку в використанні зброї, яку Північна Корея відправляє російський армії. Адже існує інформація, що деякі вихідці з КНДР вже працюють у російських бригадах з обслуговування систем запуску ракет KN-23.

Другий варіант: північні корейці будуть обмежені участю виключно в операціях на російських землях. Таким чином, ці вояки не перетинатимуть кордони між Росією та Україною і не з’являтимуться на територіях, окупованих Москвою. Цей варіант підтверджується повідомленнями, згідно з якими ЗСУ вже знищує північнокорейських зайд в Курській області РФ.

Третій варіант: північнокорейські терористичні війська братимуть безпосередню участь в боях з українською армією на міжнародно визнаній території Української держави. Все це видаватиметься за співпрацю і взаємне навчання представників двох дружніх армій. В рамках виконання угод, які зараз пов’язують Російську Федерацію та Північну Корею.

Четвертий варіант: Росія планує з часом замінити північними корейцями своїх військових в Курській області на кількох напрямках. Перед тим вони мусять адаптуватися до воєнних дій та отримати бойовий досвід. А війська, які вивільняться, Москва перекине на інші фронти російсько-української війни.

Однак військовим з КНДР не вистачає належної мотивації, необхідної для того, щоб витримати збройні зіткнення, оскільки вони пропонують свої послуги лише за гроші. І їх приносять в жертву задля геополітичних забаганок північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, які насправді не мають нічого спільного з інтересами північної частини Кореї.

Як вважає президент Південної Кореї Юн Сук Йоль: "Це серйозна ситуація, за якої фактичне розгортання північнокорейських військ на передовій в Україні може відбуватися швидше, ніж очікувалося. Незаконна військова співпраця між Росією та Північною Кореєю фундаментально розхитує заснований на правилах міжнародний порядок і загрожує миру на Корейському півострові та в усьому світі. Закликаючи до негайного виведення північнокорейських військ і припинення військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, ми будемо активно вживати покрокових заходів залежно від прогресу у цьому співробітництві".