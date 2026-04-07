Оккупационная армия России сталкивается с растущими проблемами в сфере набора личного состава. Несмотря на попытки Кремля купить лояльность пушечного мяса за счет увеличения выплат, число россиян, готовых подписать контракты с ВС РФ, сокращается.

Такая ситуация привела к тому, чтозахватчики не могут набрать достаточное количество людей по контракту для восполнения потерь на передовой. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российской армии не хватает людей

За первые три месяца 2026 года министерство обороны России набрало меньше солдат, чем необходимо для достижения целевого показателя набора 409 тыс. человек по контракту в 2026 году. Для достижения годового целевого показателя по набору солдат министерству обороны необходимо набирать 1100-1150 человек в день, но в первые три месяца 2026 года оно смогло набирать в среднем только 940 солдат по контракту в день.

Министерство обороны РФ планирует наиболее активно набирать солдат в Центральном и Приволжском федеральных округах и продолжать набор на оккупированной территории Украины. При этом около 24% всех солдат по контракту находятся под следствием или осуждены, и почти 40% из них являются должниками.

Путин боится объявлять мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, по-прежнему стремится компенсировать значительную негативную реакцию, которую вызовет любой будущий ограниченный призыв в резерв. В то же время главарь Кремля не хочет резко увеличивать финансовые стимулы для новобранцев из-за опасений за федеральный бюджет, несмотря на любые выгоды, которые Кремль получает от повышения цен на нефть в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке и частичной отменой санкций США в отношении России.

В связи с этим министерство обороны России пытается привлечь дополнительную рабочую силу из других источников, независимо от финансовых и социальных издержек. По меньшей мере 12 субъектов РФ увеличили единовременные бонусы за подписание контрактов на 50-80% с середины февраля 2026 года. Российские власти также недавно активизировали свои усилия по принудительной тайной мобилизации в начале 2026 года.

Аналитики отмечают, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поручил крупным университетам обеспечить, чтобы не менее двух процентов студентов подписывали контракты, а губернатор Рязанской области издал указ, обязывающий средние и крупные предприятия региона отбирать сотрудников для подписания контрактов.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

