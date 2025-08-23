Российская пропаганда объявила о новой 'угрозе' с Запада: какая страна 'под прицелом'

Российское телевидение начало пугать свою аудиторию "угрозой" со стороны Эстонии. Пропагандисты пожаловались на то, что страна якобы может нанести "превентивный удар" по территории РФ, укрепляет границу и "готовится к войне".

С соответствующими тезисами в эфире государственного телеканала выступила топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева. Ее взбесило то, что Кая Каллас – руководительница дипломатии ЕС и экс-премьер Эстонии – пообещала продолжать вооружать Украину и заявила, что в Европейском Союзе не верят Владимиру Путину.

Скабеевой также не понравилось, что МИД Эстонии не рекомендовал своим гражданам посещать Россию.

Особенно пропагандистка акцентировала на том, что официальный Таллин будет тратить больше на оборону (до 5,4% ВВП) и усиливать армию.

"А прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной!.. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой! Люди в приграничных районах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны и вступают в так называемую Лигу обороны на случай, если начнется обычная война!" – с критикой и возмущением заявила россиянка.

Можно только догадываться, зачем роспропаганда снова выдумывает "угрозу с Запада" и целью этой дезинформации сделала Эстонию. Однако опыт войны РФ с Украиной указывает на то, что такие "предупреждения" на самом деле могут использоваться для оправдания российской агрессии.

"Сначала создают образ врага, потом называют его агрессором – и запускают "освободительный поход", – подметил Telegram-канал NEXTA Live.

Что на самом деле происходит в Эстонии

Эстония, как и многие граничащие с Россией демократические страны, начала наращивать оборонительные способности после начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, Москва уже несколько лет ведет против Таллина скрытую кампанию устрашения: кибератаки, шпионские операции, диверсии, дезинформация в соцсетях. А в 2024 году россияне посреди ночи убрали буи на реке Нарва, обозначавшие границу между странами.

– Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор РФ в теории могла бы напасть на Эстонию через пять-семь лет. Однако сейчас, по мнению Рютте, кремлевский диктатор Владимир Путин этого не сделает.

– Летом этого года Россия усилила системы радиоэлектронной борьбы вблизи границы с Эстонией, разместив дополнительное оборудование РЭБов для глушения сигналов в районе Кингисеппа.

– Когда 11 июля Вооруженные силы Эстонии провели первые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, Россия ответила жалобами на "агрессивную политику" и "провокационные действия".

