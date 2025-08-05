'Фактор сдерживания': Германия перебросила истребители в Польшу на фоне предстоящих учений России и Беларуси

В сентябре Россия и Беларусь проведут совместные военные учения "Запад-2025" неподалеку от границ с Евросоюзом. На этом фоне в НАТО принимают меры сдерживания на случай, если Москва готовится к провокациям или агрессивным действиям против Европы.

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В частности, Германия перебрасывает свои военные самолеты в Польшу, они смогут отреагировать на нарушение воздушного пространства страны в кратчайшие сроки. Об этом сообщает немецкое издание Вild.

Что известно

Совместные российско-белорусские военные учения, запланированные в сентябре 2025 года на территории Беларуси, на Западе уже достаточно давно воспринимают как вероятное прикрытие для возможной атаки России на страны Балтии. Чтобы показать государству-агрессору и его "вассалу" Беларуси, что не стоит прибегать к эскалации и испытывать на прочность терпение НАТО, в Североатлантическом альянсе уже сейчас готовят механизмы сдерживания.

Ведущую роль в них будут играть Военно-воздушные силы Германии.

"Начиная с завтрашнего дня (со вторника, 5 августа. – Ред.), немецкие военно-воздушные силы Eurofighter впервые будут действовать с авиабазы Минск-Мазовецкий. Это развертывание является четким знаком солидарности альянса в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства", – заявила в комментарии изданию пресс-секретарь ВВС Германии.

По данным ВіІԁ, на авиабазу к востоку от Варшавы в понедельник, 4 августа, перебазировали пять немецких истребителей Eurofighter из состава 31-го тактического авиакрыла. Развернут их впервые во вторник, 5 августа.

Также с 21 июля для выполнения миссии в Польшу было отправлено еще 150 немецких солдат из эскадрильи "Бельке", а также силы из района командования и солдаты из полка охраны объектов ВВС "Фрисланд"

"Ассоциация обеспечивает так называемую "тревожную эскадрилью" – силы быстрого реагирования, которые могут реагировать на возможные нарушения воздушного пространства в кратчайшие сроки", – пояснили в немецком Федеральном министерстве обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце июля в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью на фоне запланированных российско-белорусских учений. Признаков накопления неподалеку от границы с Украиной вражеских войск пограничники пока не фиксируют, однако отмечают: направление остается угрожающим.

Именно поэтому пограничники пристально следят за ситуацией по ту сторону границы и готовятся дать отпор любым посягательствам агрессора при любых сценариях развития событий.

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