Германия усилит патрулирование восточной границы НАТО: как это будет работать

В ответ на вторжение российских дронов в Польшу Федеральное правительство Германии усилит свое присутствие на восточной границе НАТО. В частности Германия расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус в четверг, 11 сентября. Его цитирует Reuters.

По состоянию на сегодня Польша нашла в разных регионах страны обломки уже 15 беспилотников из 19 российских дронов, которые пересекли ее границу.

Корнелиус заявил, что его страна усилит свое присутствие на восточной границе Альянса в ответ на этот инцидент.

"В дополнение к своим существующим обязательствам в странах Балтии и Польше Федеральное правительство Германии расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей", - заявил журналистам представитель немецкого правительства.

Он добавил, что Берлин также усилит свою поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над быстрым принятием 19-го пакета санкций против России.

Стоит отметить, что Немецкие военно-воздушные силы уже помогают польским ВС контролировать воздушное пространство страны. Сейчас в рамках операции в Польше находятся около 150 военнослужащих Бундесвера и батареи Patriot.

Германия еще в прошлом месяце перебросила свои военные самолеты в Польшу, как фактор сдерживания накануне совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025". Немецкая авиация сможет отреагировать на нарушение воздушного пространства страны в кратчайшие сроки.

А в Литве Германия разворачивает свою первую зарубежную танковую бригаду.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Впоследствии Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

В результате инцидента обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Влодавского уезда Люблинского воеводства. Повреждена кровля дома и автомобиль.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, отметив, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия.

Беспокойство союзников

Напомним, что в сентябре в Беларуси пройдут совместные с Россией учения "Запад-2025", которые являются прямым аналогом маневров "Запад-2021", после которых началось полномасштабное вторжение в Украину.

Формат этих учений вызывает беспокойство у западных партнеров Польши. Министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что Россия и Беларусь будут отрабатывать "очень агрессивные сценарии", как это было перед вторжениями в Грузию и Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что маневры могут стать "прикрытием" для новой атаки на страны Запада. Литва в то же время оценивает участие в "Запад-2025" 30 тысяч военных РФ, что является меньшим количеством, чем в 2021 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша разворачивает на границе с Россией и Беларусью 40 тысяч военных. Это происходит на фоне роста напряженности после вторжения российских дронов в страну и накануне старта маневров "Запад 2025", которые начнутся уже в пятницу, 12 сентября.

